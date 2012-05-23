دستگیری متجاوز به عنف در مرند/ توقیف محموله قاچاق در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا سلطان‌پورگفت: عوامل پلیس آگاهی شهرستان مرند در پی دریافت گزارشی مبنی برتجاوز به عنف فردی با عنوان جعلی کنتور نویس در حالت آماده باش قرار گرفتند.



سلطان پور افزود: نیروهای یگان پس ازتماس زنی با مرکز فوریت‌های 110 وشکایت از فردی که به بهانه کنتور نویسی وارد خانه وی شده پس از درگیری با مرد شرور، وی تلفن همراهش را گرفته و از محل متواری شده است.

سلطان‌پورتصریح کرد: با ردگیری گوشی موبایل مسروقه شخصی به نام "ر-م" 29 ساله شناسایی ودستگیر شد.

وی اضافه کرد: در این خصوص تعداد 19 فقره شکایت اعلام شده و متهم نیز به ارتکاب آنها اعتراف نموده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ضمن هشدار به شهروندان به حساسیت بیشتر به موارد مشابه اعلام کرد که مرکز فوریت‌های پلیسی 110 به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی به نیازهای مردم است و همکاری مردم، پلیس را در مقابله با موارد مشابه یاری خواهد داد.



محموله بزرگ قاچاق البسه در ملکان به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان از کشف محموله بزرگ البسه قاچاق توسط عوامل انتظامی این شهرستان خبرداد.

سزهنگ مجید زیودار گفت:با دریافت گزارشی از حمل کالای قاچاق توسط چند خودروی سایپا درمسیر آبرسانی به سمت تبریزنیروهای این یگان به محل اعزام شدند.

زیوردار افزود: راننده‌های خودروهای فوق به محض مشاهده حضور پلیس اقدام به پرتاب سیخ سه پر و ایجاد دود در جاده و پرتاب شیشه نوشابه وسنگ برای متوقف کردن خودروی پلیس کردند.

وی تصریح کرد: در حین تعقیب یکی از راننده های وانت کنترل خودرو را از دست داده و با تیرک مخابرات کنار جاده برخورد کرد که پس از واژگونی راننده از صحنه متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان اضافه کرد: خودروی واژگون شده به مقر انتظامی انتقال داده شد و در بازرسی خودرو البسه و بدلیجات زنانه کشف وضبط شد.



محموله قاچاق 3 میلیارد ریالی در مراغه کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت: محموله بزرگ قاچاق به ارزش نزدیک به 3 میلیارد ریال درمراغه کشف و ضبط شد.

سرهنگ عیسی هاتفی گفت: نیروهای این یگان با اطلاع از عبور کاروان بزرگ کالای قاچاق از یکی از روستاهای شهرستان مراغه به محل اعزام شدند.

وی افزود: عوامل پلیس آگاهی این یگان ضمن شناسایی و کمین در محل درطی تعقیب و گریز موفق به توقیف کاروان بزرگ محموله قاچاق به ارزش تقریبی بیش 3 میلیارد ریال شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان مراغه اظهار کرد: یکی از رانندگان خودروهای تندر که به عنوان اسکورت همواه کاروان بود دستگیر و بقیه متواری شدند.



پلیس سارقان اموال خانه باغ ها را دستگیر کرد

فرمانده نیروی انتظامی بناب گفت:سارقان خانه‌باغ‌های اطراف شهرهای بناب و مراغه پس از عملیات و استفاده از ترفند های پلیسی گسترده در آذربایجان شرقی دستگیر و در اختیار قانون قرار گرفتند.



سرهنگ علی سلطانی‌وش در این باره اظهار داشت: به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر چند فقره سرقت از خانه‌باغ‌های شهرستان بناب و برخی شهرهای همجوار همکاران انتظامی موفق به دستگیری خودرو نیسان وانت که حامل اموال مسروقه بود شدند.



وی ادامه داد: این سارقان با همکاری یکدیگر از خانه‌باغ‌های بناب و شهرهای همجوار سرقت کرده و آنها را به فروش می‌رساندند.



فرمانده نیروی انتظامی بناب گفت: سه نفر در این اقدام دستگیر شدند وسه تخته فرش و مقداری لوازم خانگی کشف و ضبط شد.