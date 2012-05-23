فتح خرمشهر؛ منشأ بروز و ظهور بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بازخوانی سوم خرداد در جمع مسئولان شهرستان دماوند افزود: منشأ بروز و ظهور بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی قلب نظام سرمایه داری، فتح خرمشهر است؛ پس از آزادسازی خرمشهر عزیز، فتوح حزب ‏الله لبنان رقم خورد و مقاومت رو به خاموشی فلسطین اشغالی با نهضت انتفاضه دوباره شعله ور شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر، استکبار جهانی در زمینه رویارویی با جریان بیداری اسلامی برگرفته از مقاومت امت اسلامی ایران سردرگم شده است.

تلاش جبهه باطل برای جدایی فرهنگ مقاومت از مردم ایران اسلامی است

امام جمعه دماوند افزود: همه تلاش امروز جبهه باطل جدایی فرهنگ مقاومت از قاموس مردم ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: به اعتقاد آنها، اگر فرهنگ مقاومت در برابر ظلم و جور که با پوست و گوشت و استخوان هر ایرانی آمیخته است از آنان گرفته شود، می توان هرگونه حرکت آزادی‏خواهانه و اسلام طلبانه جهان را متوقف کرد.

علاءالدینی اضافه کرد: اگر دیروز با روحیه انقلابی جوانان ایران اسلامی و رهبری داهیانه امام راحل فتوح عظیمی همچون آزادسازی خرمشهر محقق شد، امروز نیز سایر ملل اسلامی جهانی با ادامه همین راه، سنگرهای دشمنان را یکی پس از دیگری به تصرف خود درمی ‏آورند.

وی با اشاره به مقاله مندرج در یکی از نشریات آمریکایی گفت: چندی پیش مقاله ای مندرج در نشریه آمریکایی "یو.اس.ای.تودی" به نقل از موسسه "آمریکن" از حضور حریفی قدرتمند در ایران و مقابل زیاده خواهی های استکبار سخن به میان آورده بود.

امام جمعه دماوند ادامه داد: منظور از حریف قدرت مقابل آمریکا در این مقاله غربی، حضرت آیت ‏الله العظمی خامنه ‏ای، رهبر فرزانه انقلاب بود.

وی یادآور شد: این رهبر بزرگ ایران اسلامی نقشه راه را می ‏شناسد و مردم را که به ایشان اعتماد آمیخته با اعتقاد دارند، هدایت می کند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند افزود: امروز مقام عظمای ولایت بیرق اسلام در دست به عنوان پیشانی حرکت مقدس امت اسلامی ایران جامعه را به سوی تعالی پیش می برد.