اعدام هتاک به ساحت مقدس امام هادی (ع) از ضروریات است

به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه خراسان شمالی توهین به امامان را محکوم کردند و خواستار مجازات این افراد شدند.

امام جمعه فاروج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هتاک به ساحت امام هادی (ع)، مسلمان مرتد و واجب القتل است.

حجت الاسلام محمد جواد شریعتی نژاد افزود: توهین کننده به ساحت مقدس امام هادی (ع) عالما و عامدا به ساحت امام معصوم (ع) توهین کرده بنابراین مرتد است و هر مسلمانی وی را بکشد مجاهد محسوب می‌شود.

امام جمعه فاروج افزود: این مسلمان مرتد که اکنون به کشورهای غربی پناه برده باید به دست عدالت سپرده شود و از سوی محاکم اسلامی به مجازات عمل خود برسد.

وی گفت: حامیان این مرتد خاطی دشمنان اسلام و مذهب شیعه محسوب می‌شوند که از قدرت انقلاب اسلامی در هراسند.

شریعتی نژاد افزود: توهین به ساحت امام هادی (ع) اهانت به مذهب مقدس شیعه و تمام مسلمانان است.

به گفته وی عدم برخورد قاطع با عامل این توهین ناروا به زیان اسلام است.

زندگی هتاکان مانند سلمان رشدی است

امام جمعه سابق راز و جرگلان به خبرنگار مهر گفت: هتاک به ساحت امام هادی (ع) متوکل زمان است و روی آرامش را نخواهد دید.

همچنین حجت الاسلام محمد صالح منصوری افزود: زندگی این هتاک نیز مانند سلمان رشدی جهنمی و همراه با ترس و بیچارگی خواهد بود.

این عالم روحانی گفت: ایادی استکبار به اشتباه گمان می‌کنند می‌توانند با چنین اعمالی اسلام و مذهب شیعه را شکست دهند.

منصوری افزود: با هتک حرمت به ساحت معصومین (ع)، ایمان شیعیان کمرنگ نمی‌شود بلکه انزجار آن‌ها از ایادی کفر افزایش می‌یابد.

به گفته وی قداست امامان شیعه با هتک حرمت‌های دشمنان از بین نمی‌رود.

هتاکان دنباله روی متوکل عباسی هستند

امام جمعه شوقان نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: هتک حرمت به اسلام ریشه تاریخی دارد و به زمان حیات حضرت محمد (ص) می‌رسد.

امام جمعه شوقان افزود: متوکل عباسی بیشترین هتک حرمت‌ها را به امام هادی (ع) روا داشت و امروز نیز خواننده مزدور ایادی غرب، راه آن ملعون را ادامه می‌دهد.

حجت الاسلام ابوالقاسم تاتاری گفت: توهین به ساحت ائمه معصومین (ع) ناشی از واهمه دشمنان از قدرت مذهب شیعه و حکومت اسلامی است.

وی افزود: امت اسلام باید با وحدت کلمه و اقداماتی چون برپایی راهپیماییهای اعتراض آمیز انزجاز خود را نسبت به این اقدام نشان دهند.

به گفته وی، پیام انزجار مسلمانان از این عمل قبیحانه در جهان باید منعکس شود.