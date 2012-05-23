شرایط و ضوابط آزمون استخدامی تامین اجتماعی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوروزیان در نشست خبری روز چهارشنبه افزود: 5 هزار و 777 نفر در بخشهای بیمهای و درمانی صندوق تامین اجتماعی بصورت پیمانی استخدام می شوند
به گفته وی، وزارت بهداشت در سال گذشته 33 هزار نیروی مورد نیاز مجموعه خود را برای اجرای قانون بهرهوری بالینی استخدام کرد و صندوق تامین اجتماعی هم تمام تلاش خود را برای جذب نیروهای مورد نیاز تامین اجتماعی برای اجرای این قانون انجام میدهد.
وی با بیان اینکه تفاوت آنچنانی میان پرداختیهای وزارت بهداشت و صندوق تامین اجتماعی به نیروهای بخش درمان وجود ندارد گفت: تا پیش از این میزان دریافتیهای کارکنان بخش درمان دانشگاههای علوم پزشکی کمتر از صندوق تامین اجتماعی بود اما در سال گذشته یک فوق العادهای به دانشگاهها و کارکنان ستادی و غیرستادی دانشگاههای علوم پزشکی تعلق گرفت و میزان دریافتی آنان افزایش یافت اما تفاوت چندانی میان دریافتی کارکنان بخش درمان دانشگاههای علوم پزشکی و صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد.
مدیر کل امور اداری صندوق تامین اجتماعی گفت: کمبود نیرو در گروه پرستاری صندوق تامین اجتماعی به سبب کمبود تعداد متقاضیان نیست بلکه اساسا تعداد فارغ التحصیلان رشته پرستاری در کشور کم است و این موضوع در زمینه آقایان پرستار فارغ التحصیل شدت بیشتری دارد.
نوروزیان تاکید کرد: جذب نیروها در تهران و شهرستانها بر اساس نیاز انجام میشود مبنای توزیع نیروها ایجاد مراکز جدید، توسعه در بخش درمان و بیمه است. ضمن اینکه تفاوتی در جذب زن و مرد وجود ندارد و بر اساس نیاز اعلام شده جذب نیروها انجام میشود.
نوروزیان در ادامه با بیان اینکه حداکثر سن برای پزشکان 40 سال در نظر گرفته شده است عنوان کرد: برای داوطلبان بهیاری، شرط معدل حذف شده است و حداکثر سن سی سال در نظر گرفته شده است چرا که در بخش بهیاری شدیدا کمبود نیرو داریم و نیرو مورد نیاز است.
وی گفت: بر اساس قانون 25 درصد سهمیه استخدام به سهمیه شاهد، و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد تعلق میگیرد وبه بنیاد شهید اعلام شده تا نیروهای واجد شرایط را به تامین اجتماعی اعلام کند و این افراد از آزمون استخدامی معاف هستند و پس از معرفی برای طی مراحل به مراکز گزینش معرفی می شوند.
مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی با اعمال سهمیه سه درصدی معلولان گفت: به سازمان بهزیستی اعلام شده است تا این سه درصد را به صندوق تامین اجتماعی اعلام کند ضمن اینکه سه درصد سهم از کل سهمیه تعداد کمی را شامل میشود و ممکن است در برخی از استانها واجد شرایط نداشته باشد و شرط اعمال این سهمیه داشتن توانایی جسمی برای تحمل رنج کار تخصصی است که توسط کارشناسان سازمان احراز میشود.
به گفته نوروزیان، ثبتنام اینترنتی از طریق پورتال سازمان به آدرس tamin.ir و sso.ir از 11 خرداد ماه آغاز شده است و افراد میتوانند وجه 20 هزار تومانی ثبت نام خود را از طریق شبکه شتاب پرداخت کنند و ثبت نام تا 20 خرداد ماه ادامه دارد ، تا 21 خرداد ماه داوطلبان میتوانند پروندده خود را ویرایش کرده و روزهای 23 و 24 خرداد ماه پرینت کارت ورود به جلسه به صورت اینترنتی صادر میشود و روز پنجشنبه 25 خرداد ماه آزمون در مرکز استانها برگزار میشود.
وی گفت: افرادی که دارای معدل بالا هستند از معدل 16 تا 17 ، 17 تا 18، 18 به بالا امتیازهایی را دریافت میکنند.
مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی، گفت: استخدام نیروها در بخش درمان در راستای اجرای قانون بهرهوری بالینی است و مسابقهای میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جذب نیرو وجود ندارد.
وی افزود: تفاوت آزمون استخدام سال جاری با سال گذشته در این است که در آزمون سال جاری تمام مجوزها به صورت استخدام پیمانی است.
به گفته وی ،جذب سه هزار و 13 نفر از استخدامشدگان اعم از پرستار، بهیار، کمک بهیار، ماما، کاردار اتاق عمل در بخش درمان انجام می شود و این افراد برای مراکز ملکی تازه تاسیس تامین اجتماعی و تکمیل کادر بخشهای تخصصی اضافه شده به بیمارستانها به کار گرفته می شوند.
مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی با بیان اینکه سایر استخدام شدگان مربوط به بخش بیمه هستند گفت:در سال گذشته تعداد بیمهشدگان تامین اجتماعی افزایش یافته ضمن اینکه پیشبینیها در سال جاری برای افزایش سه درصدی بیمه شدگان است و با جذب این افراد کمبود نیرو در بخش بیمه مرتفع میشود.
نوروزیان گفت: حداقل معدل داوطلبان در مقطع دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس 12 در مقطع فوق لیسانس 14 اعلام شده است ضمن اینکه سن استخدام شدگان هم افزایش یافته به این ترتیب که در مقطع دیپلم استخدام شدگان حداکثر 25 سال، مقطع فوق دیپلم و لیسانس حداکثر 30 سال و فوق لیسانس حداکثر 32 سال تعیین شده است. علاوه بر این دوره خدمت آقایان به این سن اضافه میشود و مشروط بر اینکه سن استخدام شدگان از 35 سال بیشتر نشود و این بدان معنی است که سه سال سن ارفاقی نیز به سن متقاضیان افزوده میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه حداکثر سن برای پزشکان 40 سال در نظر گرفته شده است عنوان کرد: برای داوطلبان بهیاری، شرط معدل حذف شده است و حداکثر سن سی سال در نظر گرفته شده است چرا که در بخش بهیاری شدیدا کمبود نیرو داریم و نیرو مورد نیاز است.
وی گفت: بر اساس قانون 25 درصد سهمیه استخدام به سهمیه شاهد، و فرزندان جانبازان بالای 25 درصد تعلق میگیرد وبه بنیاد شهید اعلام شده تا نیروهای واجد شرایط را به تامین اجتماعی اعلام کند و این افراد از آزمون استخدامی معاف هستند و پس از معرفی برای طی مراحل به مراکز گزینش معرفی می شوند.
مدیرکل امور اداری صندوق تامین اجتماعی با اعمال سهمیه سه درصدی معلولان گفت: به سازمان بهزیستی اعلام شده است تا این سه درصد را به صندوق تامین اجتماعی اعلام کند ضمن اینکه سه درصد سهم از کل سهمیه تعداد کمی را شامل میشود و ممکن است در برخی از استانها واجد شرایط نداشته باشد و شرط اعمال این سهمیه داشتن توانایی جسمی برای تحمل رنج کار تخصصی است که توسط کارشناسان سازمان احراز میشود.
به گفته نوروزیان ، ثبتنام اینترنتی از طریق پورتال سازمان به آدرس tamin.ir و sso.ir از 11 خرداد ماه آغاز شده است و افراد میتوانند وجه 20 هزار تومانی ثبت نام خود را از طریق شبکه شتاب پرداخت کنند و ثبت نام تا 20 خرداد ماه ادامه دارد ، تا 21 خرداد ماه داوطلبان میتوانند پروندده خود را ویرایش کرده و روزهای 23 و 24 خرداد ماه پرینت کارت ورود به جلسه به صورت اینترنتی صادر میشود و روز پنجشنبه 25 خرداد ماه آزمون در مرکز استانها برگزار میشود.
وی گفت: افرادی که دارای معدل بالا هستند از معدل 16 تا 17 ، 17 تا 18، 18 به بالا امتیازهایی را دریافت میکنند.
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