10میلیارد ریال به ساماندهی گلزار شهدا در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی گلزار شهدای استان افزود: تا پایان دولت دهم تمام گلزارهای شهدای استان ساماندهی میشوند.
وی بیان کرد: از مجموع 528 گلزار شهدا در استان 456 مزار شهید نیاز به ساماندهی دارد که هزینه هر مزار شهید 100میلیون ریال است.
نیکزاد بیان کرد: به مناسبت سوم خرداد ساماندهی 100 گلزار شهید در استان آغاز میشود و بقیه آن در فاز بعدی آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: به همه دستگاههای اجرایی استان توصیه شده در حد توان به هر تعداد که میتوانند برای ساماندهی، مزارشهدا کمک کنند.
استاندار اظهار داشت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و بر سر سفره شهدا نشستهایم و این عزت، اقتدار و امنیت که ایران اسلامی دارد به برکت خون شهدا است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: هم اکنون ساماندهی 190 گلزار شهدای استان در دست اجراست و بسیاری از مزار شهدا که قبلا ساماندهی شدهاند نیاز به مرمت و بازسازی مجدد دارند.
علی امیری افزود: گلزار شهدای ساماندهی نشده در اولویت هستند و برخی از گلزار شهدا هم باید مقاوم سازی شوند.
وی با بیان اینکه برای نگهداری و نظافت گلزار شهدا هم نیاز به متولی داریم، اظهار داشت: برخی از قبور شهدا باید جابجا شوند که در این رابطه هم تدابیر لازم باید به عمل آید.
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