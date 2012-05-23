  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

نیکزاد خبرداد:

10میلیارد ریال به ساماندهی گلزار شهدا در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

10میلیارد ریال به ساماندهی گلزار شهدا در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 10 میلیارد ریال برای ساماندهی 100 مزار شهید در این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر چهارشنبه در ستاد ساماندهی گلزار شهدای استان افزود: تا پایان دولت دهم تمام گلزارهای شهدای استان ساماندهی می‌شوند.

وی بیان کرد: از مجموع 528 گلزار شهدا در استان 456 مزار شهید نیاز به ساماندهی دارد که هزینه هر مزار شهید 100میلیون ریال است.

نیکزاد بیان کرد: به مناسبت سوم خرداد ساماندهی 100 گلزار شهید در استان آغاز می‌شود و بقیه آن در فاز بعدی آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: به همه دستگاه‌های اجرایی استان توصیه شده در حد توان به هر تعداد که می‌توانند برای ساماندهی، مزارشهدا کمک کنند.

استاندار اظهار داشت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و بر سر سفره شهدا نشسته‌ایم و این عزت، اقتدار و امنیت که ایران اسلامی دارد به برکت خون شهدا است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: هم اکنون ساماندهی 190 گلزار شهدای استان در دست اجراست و بسیاری از مزار شهدا که قبلا ساماندهی شده‌اند نیاز به مرمت و بازسازی مجدد دارند.

علی امیری افزود: گلزار شهدای ساماندهی نشده در اولویت هستند و برخی از گلزار شهدا هم باید مقاوم سازی شوند.

وی با بیان اینکه برای نگهداری و نظافت گلزار شهدا هم نیاز به متولی داریم، اظهار داشت: برخی از قبور شهدا باید جابجا شوند که در این رابطه هم تدابیر لازم باید به عمل آید.

کد مطلب 1610034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها