تندیس جشنواره"بوم برکت" رونمایی شد

طراح تندیس جشنواره "بوم برکت"در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: در طراحی تندیس تلاش شده تا اثر باکارهای سایر جشنواره های کشور متفاوت باشد به صورتیکه پایه وقاب از چوب ساخته شده و جنس اولیه المانها از پلیستر است.

ماریا کازرونی ادامه داد: تندیس جشنواره " بوم برکت" متحرک است، به طور کامل توسط دست ساخته شده و در آن فرم های تاریخی مذهبی شیراز مانند" لوتوس، سرو، آینه کاری، گلیم وگبه، گل مرغی وخاتم کاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: هدف اصلی از ساخت تندیس جشنواره "بوم برکت" ارائه فرهنگ بومی وغنی فارس به صورت مدون ومتحرک به برگزیدگان این جشنواره است.