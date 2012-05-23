تمبر شهدای خرمشهر در کنگره ملی سرداران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر شهدای خرمشهر ظهر چهارشنبه در جریان برگزاری کنگره ملی سرداران و امیران شهید و شهدای خرمشهر در سالروز آزادسازی خرمشهر با حضور محمد رضا رحیمی، از سوی اداره کل پست استان خوزستان رونمایی شد.

چاپ این تمبر به سفارش ستاد کنگره ملی سرداران و امیران شهید و شهدای خرمشهر به مناسبت سی امین سالروز آزادسازی خرمشهر و در پی جلسات مسئولین ستاد و اداره کل پست استان خوزستان انجام شد.



اولین کنگره ملی امیران و سرداران شهید خرمشهر از اول خرداد ماه تا به امروز در محل نمایشگاه های بین المللی منطقه ویژه اروند در حال برگزاری است.



این همایش به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و به منظور گرامیداشت دلاوری های امیران و سرداران شهید در دفاع مقدس، نکوداشت شهدای خرمشهر همچنین تکریم از خانواده های شهدا برگزار شده است.