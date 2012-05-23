حرکت خواننده هتاک متاثر از لابی صهیونیست در غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترموسیقی نهایت خشم و انزجار خود را ازعمل وقیح و ننگین این فرد بی هنرو بی خرد اعلام و اقدام اورا حرکتی شیطانی ودرشمارفعالیت های توهین آمیز لابی و افکار پلید صهیونیسم درغرب برمی شمارد .

دربخش دیگری ازاین بیانیه آمده است :بدیهی است که توهین به مقدسات همه ادیان آسمانی حرکتی مذموم است جز به ذلت کشاندن بانیان آن چیزی درپی نخواهد داشت ،آنها که درذهن چنین افکار پلیدی دارند خوب می دانند که مقدسات انسان ها به خصوص جامعه اسلامی چیزی نیست که آنها بتوانند به سادگی به سُخره بگیرند.

درادامه بیانیه دفترموسیقی آمده است : این گونه افراد که ملعبه ای دردست شیاطین غرب هستند ،خود نمی دانند که درفاضلاب حماقت فرو رفته اند .

قطعا"هنرمندان متعهد این عرصه دربرابر چنین افکار و اعمالی با تمام قدرت ایستادگی کرده و بساط دین فروشی و وطن فروشی چنین افرادی را پاسخ های محکم و به زبان هنرو اندیشمندانه برمی چینند.

درپایان بیانیه دفترموسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده است :

موسیقی می تواند زبانی مشترک برای برقراری ارتباط میان جوامع مختلف باشد .می توان با بهره گیری بجا ازآن درجهت ارتقاء معنوی انسان ها و جوامع گام برداشت،متأسفانه با بکارگیری نامناسب و دجال منشانه ازسوی افراد سود جو و شیطان صفت ،این هنرفاخربه هنری برای تخریب فرهنگی تبدیل شده است که چیزی جزء به چالش کشیدن فرهنگها درپی نخواهد داشت .

قطعا" این عمل ننگین ودورازخرد لکه ننگی است که جامعه هنری درمقابل آن ایستادگی خواهد کرد.

دفترموسیقی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین اقدام پلیدی را با قاطعیت محکوم کرده و این حرکت مذموم را حرکتی هماهنگ شده ازسوی لابی و اندیشه های صهیونیسم درغرب می داند .