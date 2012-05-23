ره آورد صنعت توریسم در مشهد انتقال فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی در اولین همایش توریسم و معماری که صبح چهارشنبه در سالن همایش های صدا وسیما برگزار شد با بیان اینکه ایران یکی از سه حوزه تمدن بشری است، گفت: وقتی توریسم وارد کشور می شود، اولین ساختمانی که در آن کشور می بیند قضاوت او در مورد آن کشور شکل می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در عمران و معماری شهری مشهد پیشرفت و پسرفت در یک زمان اتفاق افتاده افزود: شهر مشهد یکی از 10 شهر مذهبی جهان محسوب می شود و این شهر از نظر وسعت، جمعیت و تعداد گردشگر منحصر به فرد است و باید معماری مشهد طوری باشد که گردشگر قبل از آنکه نگاهش به گنبد امام هشتم (ع) بیفتد متوجه شود که به مشهد وارد شده است.

صلاحی اظهارکرد: معماری شهرها را می سازد و شهرها تمدن ها را بنا کردند و امروز از افتخارات ما در ساخت بنا کوتاه بودن زمان ساخت و ساز است و تو جهی نداریم که این بنا چند سال می ماند،‌ در حالی که اگر ساختمانی معرف فرهنگ ما نباشد یک خوابگاه است و ارزشی ندارد.

شهردار مشهد نیز در این همایش با بیان اینکه معماری باید دارای اصالت، استحکام و تناسب باشد گفت: در کنار جاذبه های طبیعی در عرصه های معماری و توریسم بناهای جذاب و ماندگاری وجود دارد که در اوج سادگی برای انسان بسیار چشم نواز بوده و به دلیل جذابیت های خاص و ویژه ای که دارد باعث برقراری ارتباط با انسان می شود.

محمد پژمان افزود: رکن مهم صنعت توریسم؛ معماری است و ما باید ضمن حفظ آثار گذشتگان با داشتن فرصت و امکاناتی که امروزه داریم کارهای شایسته و بدیلی را ارائه کنیم.