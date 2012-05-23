برگزاری عصر شعر و خاطره گویی دفاع مقدس در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت فتح خرمشهر عنوان کرد: عصر شعر و خاطره، عصر روز شنبه ششم خردادماه در سالن همایش اداره کل امور مالیاتی استان و با همکاری و مشارکت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و اداره کل امور مالیاتی استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه فتح خرمشهر یکی از برگهای زرین این دفتر است، افزود: در این روز مردان و زنانی با نفس گرم و قدسی روح الله به پا خواستند و در دفتر حماسه و ماندگار هشت سال دفاع مقدس عزت، استقلال و سربلندی را رقم زدند.

مسئول واحد ادبیات پایداری گفت: در تکریم و گرامین داشت یاد و نام حماسه آفرینان فتح خرمشهر، حوزه هنری استان اردبیل عصر شعر و خاطره را با حضور شاعران و خاطره گویان برگزار می کند.

ناطق با بیان اینکه سوم خرداد در تاریخ دفاع مقدس درخشندگی و برازندگی خاصی دارد، افزود: فتح خرمشهر، فتح ارزش هایی بوده که مغفول مانده است و این ارزش ها باید در جامعه با روحیه جوانمردی و عشق به میهن نهادینه شوند.

وی برگزاری کارگاه داستان خوانی با عنوان «نخل های ایستاده»، کارگاه «شعر مقاومت» و طراحی و چاپ انواع پوستر و بنر به این مناسبت را از جمله برنامه های گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در حوزه هنری اردبیل عنوان کرد.



