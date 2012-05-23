فتح خرمشهر حقانیت و کارآمدی مکتب ملت ایران را در صحنه عمل به اثبات رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس، تقارن این حادثه عظیم با آغاز ماه مبارک رجب و میلاد امام محمد باقر(ع) را سرشار از رحمت و برکت دانست و ضمن تبریک به ملت ایران و جامعه بشری و تمامی آزادی خواهان و موحدان جهان اظهار داشت: سوم خرداد در حقیقت نشانه، راهنما و علامتی است که راه دستیابی به سعادت و کمال را به ملت ایران و همه ملت های آزادی خواه نشان می دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: سوم خرداد ثابت کرد که اگر عده ای با دست خالی در راه خدا و برای او قیام کنند، موفق شده و بر همه قدرت ها غلبه خواهند کرد.

احمدی نژاد گفت: سوم خرداد این حقیقت را به اثبات رساند که عامل تعیین کننده در مناسبات اجتماعی و جهانی پول، رسانه، تجهیزات و امکانات مادی و تسلط بر مراکز قدرت نیست، بلکه این کار برای خدا، اراده، ‌ایمان و درون انسان هاست که مناسبات را سامان داده و عاملی تعیین کننده به شمار می رود.

رئیس جمهور تاکید کرد: سلاح و ثروت در برابر ایمان و کار برای خدا هیچ اصالت و موجودیتی ندارد.

احمدی نژاد با بیان اینکه فراهم کردن شرایط و تجهیزات و امکانات بیرونی، لزوما برای انسان پیروزی به همراه نخواهد آورد، تصریح کرد: آنچه که برای رسیدن به موفقیت و پیروزی مهم و تاثیر گذار است، تغییر در درون انسانهاست و سوم خرداد حادثه ای الهی و عظیم بود که نشان داد انسانهایی که از درون تغییر کرده باشند، می توانند مسیر جهان و تاریخ را تغییر دهند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در گذشته تاریخ نظیر آنچه در فتح خرمشهر رخ داد، وجود ندارد و تکرار رخداد سوم خرداد سال 61 در آینده نیز بعید به نظر می آید، خاطرنشان کرد: در آن دوران ملت ایران در یک سو و همه قدرت های شیطانی و مستکبر، علیه این ملت در سویی دیگر حضور داشتند و ملت ایران در حقیقت در نقطه ای بود که به لحاظ امکانات مادی در نقطه صفر قرار داشت، در حالی که دشمنان این ملت، از تمامی امکانات برخوردار بودند، اما فتح خرمشهر که غلبه ای عظیم و فتح همه ارزشهای الهی بود، راه را برای مطرح شدن حقیقت انسانی گشوده، مناسبات جهانی را تغییر و نشان داد که تنها حقیقت انسان دارای اصالت و اهمیت است و می تواند مناسبات یک سویه را در جهان بر هم بریزد.

احمدی نژاد افزود: سوم خرداد حقیقت مکتب ملت ایران را در صحنه عمل به تصویر کشید و حقانیت و کارآمدی آن را ثابت کرد.

رئیس جمهور افزود: پیروزی ملت ایران در فتح خرمشهر و غلبه بر دشمنی که شکست ناپذیر به نظر می رسید و در نقطه ای که به ثبات پیروزی خود در آن امید بسیاری داشت، باعث تعجب قدرت های جهانی و مقهور شدن آنها در برابر ملت ایران شد.

احمدی نژاد با بیان اینکه سوم خرداد در حقیقت راه را برای آینده در برابر ملت ایران ترسیم کرد و نشان داد، هر جمعی برای خدا کار کرده و دل، اندیشه و جان خود را به عشق امام عصر (عج) در راه خدا صرف کند، قطعاً به پیروزی رسیده و هیچ قدرتی نمی تواند بر او غلبه کند، اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز ملت ایران و جوانان عزیز با این آرمانها و فرهنگ متعالی و با تعهد به ارزشهای الهی زندگی می کنند و مطمئناً روحیه ای که در سوم خرداد در وجود ملت ایران متجلی شد تا هر زمانی که در میان آحاد ملت وجود داشته باشد، این ملت نه تنها روی شکست را نخواهد دید بلکه پیروزی های بزرگ و انسان ساز در اختیار او قرار خواهد داشت.