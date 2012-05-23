کاهش ظرفیت پذیرش در کنکور دستیاری 91/ پاسخ وزارت بهداشت به معترضان

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از داوطلبان در اعتراض خود درباره کاهش ظرفیت در دوره های دستیاری تخصصی، معتقد هستند که این کاهش ظرفیت به پرورش متخصص در کشور ضربه می زند.
از سوی دیگر رشته هایی به عنوان رشته های "ماژور" و رشته هایی نیز به عنوان "مینور" در دوره های تخصصی مطرح هستند که این داوطلبان معتقدند کاهش ظرفیت پذیرش در رشته های مینور از جمله چشم پزشکی، بیماریهای پوست، ارتوپدی و رادیولوژی محسوس است.
داوطلبان معترض یادآور شده اند که کاهش ظرفیت می توانسته است در فرآیند طولانی مدت تری انجام گیرد تا افرادی که خود را برای قبولی در این دسته از رشته های تخصصی آماده کرده بودند، متضرر نشوند.
از سوی دیگر برخی از داوطلبان معتقد هستند که در صورتی که ظرفیت ها به دقت افزایش یابد امکان خروج جمع زیادی از استعدادهای برتر در دانشگاههای خارج از کشور کاهش می یابد.
جدول مقایسه ای ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در پزشکی بالینی دوره 38 و دوره 39
|ظرفیت در سال 89
|جراحی کلیه
|کودکان
|آسیب شناسی
|زنان و زایمان
|ارتوپدی
|بیماریهای اعصاب
|بیماریهای داخلی
|بیماریهای عفونی
|بیماریهای قلب و عروق
|پزشکی اجتماعی
|44 نفر
|237 نفر
|88 نفر
|221 نفر
|55 نفر
|56 نفر
|286 نفر
|71 نفر
|140 نفر
|28 نفر
|ظرفیت در سال 90
|35 نفر
|189 نفر
|76 نفر
|190 نفر
|54 نفر
|54 نفر
|215 نفر
|60 نفر
|117 نفر
|27 نفر
جدول مقایسه ای ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در پزشکی بالینی دوره 38 و دوره 39
|ظرفیت در سال 89
|بیهوشی
|بیماریهای پوست
|جراحی عمومی
|جراحی مغز و اعصاب
|چشم پزشکی
|پرتودرمانی
|رادیولوژی
|روانپزشکی
|گوش و حلق و بینی و جراحی سروگردن
|پزشکی هسته ای
|179 نفر
|42 نفر
|136 نفر
|32 نفر
|67 نفر
|18 نفر
|102 نفر
|111 نفر
|54 نفر
|11 نفر
|ظرفیت در سال 90
|146 نفر
|33 نفر
|109 نفر
|36 نفر
|49 نفر
|20 نفر
|77 نفر
|102 نفر
|46 نفر
|9 نفر
جدول مقایسه ای ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در پزشکی بالینی دوره 38 و دوره 39
|ظرفیت در سال 89
|طب کار
|پزشکی قانونی
|پزشکی فیزیکی و توانبخشی
|طب اورژانس
|پزشکی ورزشی
|طب هوا و فضا
|طب سالمندی
|20 نفر
|36 نفر
|28 نفر
|144 نفر
|8 نفر
|4 نفر
|-
|ظرفیت در سال 90
|18 نفر
|36 نفر
|25 نفر
|161 نفر
|8 نفر
|4 نفر
|4 نفر
مجموع ظرفیت اعلام شده در زمان انتخاب رشته در سال 89 : دو هزار و 218 نفر
مجموع ظرفیت اعلام شده در زمان انتخاب رشته در سال 90 : یک هزار و 900 نفر
دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این اعتراضات یادآور شد: ظرفیت پذیرش در دوره سی و نهم دستیاری تخصصی همچون سال گذشته و دوره سی و هشتم است و در نهایت 2 هزار و 500 نفر در این دوره پذیرفته می شوند.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: ظرفیت پذیرش در دوره سی و نهم در بخش اولیه یک هزار و 900 نفر اعلام شده، اما این ظرفیت به همراه ظرفیت مناطق محروم، نیروهای مسلح و استعدادهای درخشان و همچنین مراحل اعلام ذخیره ها، به 2 هزار و 500 نفر خواهد رسید و نگرانی از بابت کاهش ظرفیت وجود ندارد.
ضیایی با رد موضوع کاهش ظرفیت در دوره سی و نهم گفت: با توجه به اینکه در دوره سی و هفتم در سال 88 موضوع تخلف و ابطال آزمون رخ داده بود، برای جلوگیری از تضییع حق داوطلبان، ظرفیتی که هر ساله حدود چند درصد افزایش می یابد ناگهان 30 درصد افزایش یافت. این میزان افزایش ظرفیت در سال 88 مشکلاتی را برای دانشگاهها به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: تربیت دستیار تخصصی با تربیت دانشجو در رشته های مختلف متفاوت است. در تربیت دستیار تخصصی باید استاد، بخش و بیمار در یک تعادل قرار داشته باشند و اگر دانشگاهی در یک بخش بیمار نداشته باشد امکان آموزش به دستیار در آن بخش وجود ندارد. بسیاری از رشته ها با وجود قدمت بالای آن بخش در امر تربیت دستیار، اما هنوز هم امکان افزایش ظرفیت برای آنها وجود ندارد.
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تفاوت ماهوی تربیت دستیار تخصصی با تربیت دانشجو را از مهمترین دلایل پذیرش محدود در این دوره ها دانست و گفت: یک دستیار تخصصی در پزشکی بالینی فعالیت می کند و علاوه بر چهار سال تحصیل باید خدمت پزشکی ارائه دهد و با جان مردم سر و کار دارد.
وی گفت: اگر دیده می شود که در رشته های اصلی از جمله زنان، کودکان، جراحی، بیهوشی و داخلی افزایش ظرفیت داشته ایم علت این است که این رشته ها به بخش های جدید در دانشگاههای کوچک تر داده می شود. در واقع اگر ما در جایی بیمار نداشته باشیم تربیت دستیار در آن بخش منطقی نیست.
ضیایی یادآور شد: برخی از رشته محلها در مرحله تصویب در شورای گسترش دانشگاهها هستند و پس از تصویب ظرفیت آنها به مجموع ظرفیت پذیرش دستیار اضافه می شود.
به گزارش مهر، 14 هزار و 807 داوطلب در سی و نهمین دوره در 26 رشته تخصصی و 350 رشته محل در 19 حوزه امتحانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
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