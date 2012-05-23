کاهش ظرفیت پذیرش در کنکور دستیاری 91/ پاسخ وزارت بهداشت به معترضان

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از داوطلبان در اعتراض خود درباره کاهش ظرفیت در دوره های دستیاری تخصصی، معتقد هستند که این کاهش ظرفیت به پرورش متخصص در کشور ضربه می زند.

از سوی دیگر رشته هایی به عنوان رشته های "ماژور" و رشته هایی نیز به عنوان "مینور" در دوره های تخصصی مطرح هستند که این داوطلبان معتقدند کاهش ظرفیت پذیرش در رشته های مینور از جمله چشم پزشکی، بیماریهای پوست، ارتوپدی و رادیولوژی محسوس است.

داوطلبان معترض یادآور شده اند که کاهش ظرفیت می توانسته است در فرآیند طولانی مدت تری انجام گیرد تا افرادی که خود را برای قبولی در این دسته از رشته های تخصصی آماده کرده بودند، متضرر نشوند.

از سوی دیگر برخی از داوطلبان معتقد هستند که در صورتی که ظرفیت ها به دقت افزایش یابد امکان خروج جمع زیادی از استعدادهای برتر در دانشگاههای خارج از کشور کاهش می یابد.

جدول مقایسه ای ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در پزشکی بالینی دوره 38 و دوره 39

ظرفیت در سال 89 جراحی کلیه کودکان آسیب شناسی زنان و زایمان ارتوپدی بیماریهای اعصاب بیماریهای داخلی بیماریهای عفونی بیماریهای قلب و عروق پزشکی اجتماعی 44 نفر 237 نفر 88 نفر 221 نفر 55 نفر 56 نفر 286 نفر 71 نفر 140 نفر 28 نفر ظرفیت در سال 90 35 نفر 189 نفر 76 نفر 190 نفر 54 نفر 54 نفر 215 نفر 60 نفر 117 نفر 27 نفر

جدول مقایسه ای ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در پزشکی بالینی دوره 38 و دوره 39

ظرفیت در سال 89 بیهوشی بیماریهای پوست جراحی عمومی جراحی مغز و اعصاب چشم پزشکی پرتودرمانی رادیولوژی روانپزشکی گوش و حلق و بینی و جراحی سروگردن پزشکی هسته ای 179 نفر 42 نفر 136 نفر 32 نفر 67 نفر 18 نفر 102 نفر 111 نفر 54 نفر 11 نفر ظرفیت در سال 90 146 نفر 33 نفر 109 نفر 36 نفر 49 نفر 20 نفر 77 نفر 102 نفر 46 نفر 9 نفر

جدول مقایسه ای ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در پزشکی بالینی دوره 38 و دوره 39

ظرفیت در سال 89 طب کار پزشکی قانونی پزشکی فیزیکی و توانبخشی طب اورژانس پزشکی ورزشی طب هوا و فضا طب سالمندی 20 نفر 36 نفر 28 نفر 144 نفر 8 نفر 4 نفر - ظرفیت در سال 90 18 نفر 36 نفر 25 نفر 161 نفر 8 نفر 4 نفر 4 نفر

مجموع ظرفیت اعلام شده در زمان انتخاب رشته در سال 89 : دو هزار و 218 نفر

مجموع ظرفیت اعلام شده در زمان انتخاب رشته در سال 90 : یک هزار و 900 نفر

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این اعتراضات یادآور شد: ظرفیت پذیرش در دوره سی و نهم دستیاری تخصصی همچون سال گذشته و دوره سی و هشتم است و در نهایت 2 هزار و 500 نفر در این دوره پذیرفته می شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: ظرفیت پذیرش در دوره سی و نهم در بخش اولیه یک هزار و 900 نفر اعلام شده، اما این ظرفیت به همراه ظرفیت مناطق محروم، نیروهای مسلح و استعدادهای درخشان و همچنین مراحل اعلام ذخیره ها، به 2 هزار و 500 نفر خواهد رسید و نگرانی از بابت کاهش ظرفیت وجود ندارد.

ضیایی با رد موضوع کاهش ظرفیت در دوره سی و نهم گفت: با توجه به اینکه در دوره سی و هفتم در سال 88 موضوع تخلف و ابطال آزمون رخ داده بود، برای جلوگیری از تضییع حق داوطلبان، ظرفیتی که هر ساله حدود چند درصد افزایش می یابد ناگهان 30 درصد افزایش یافت. این میزان افزایش ظرفیت در سال 88 مشکلاتی را برای دانشگاهها به وجود آورده است.

وی تاکید کرد: تربیت دستیار تخصصی با تربیت دانشجو در رشته های مختلف متفاوت است. در تربیت دستیار تخصصی باید استاد، بخش و بیمار در یک تعادل قرار داشته باشند و اگر دانشگاهی در یک بخش بیمار نداشته باشد امکان آموزش به دستیار در آن بخش وجود ندارد. بسیاری از رشته ها با وجود قدمت بالای آن بخش در امر تربیت دستیار، اما هنوز هم امکان افزایش ظرفیت برای آنها وجود ندارد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تفاوت ماهوی تربیت دستیار تخصصی با تربیت دانشجو را از مهمترین دلایل پذیرش محدود در این دوره ها دانست و گفت: یک دستیار تخصصی در پزشکی بالینی فعالیت می کند و علاوه بر چهار سال تحصیل باید خدمت پزشکی ارائه دهد و با جان مردم سر و کار دارد.

وی گفت: اگر دیده می شود که در رشته های اصلی از جمله زنان، کودکان، جراحی، بیهوشی و داخلی افزایش ظرفیت داشته ایم علت این است که این رشته ها به بخش های جدید در دانشگاههای کوچک تر داده می شود. در واقع اگر ما در جایی بیمار نداشته باشیم تربیت دستیار در آن بخش منطقی نیست.

ضیایی یادآور شد: برخی از رشته محلها در مرحله تصویب در شورای گسترش دانشگاهها هستند و پس از تصویب ظرفیت آنها به مجموع ظرفیت پذیرش دستیار اضافه می شود.

به گزارش مهر، 14 هزار و 807 داوطلب در سی و نهمین دوره در 26 رشته تخصصی و 350 رشته محل در 19 حوزه امتحانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.