11 هزار و 500 مجوز اشتغال خانگی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در سومین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهارداشت: این مجوز ها از سوی سازمان های میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، فنی و حرفه ای، کمیته امداد و صندوق مهر صادر شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار 10 هزار و 48 مجوز برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند، بیان داشت: تسهیلات مشاغل خانگی به سه هزار و 720 متقاضی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 32 درصد سهمیه تسهیلات اشتغال استان از سوی بانک ها پرداخت شده است، بیان کرد: به منظور جمع بندی عملکرد کارگروه اشتغال در سال 90 کلیه دستگاه های اجرایی عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات خود اشتغالی را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

محمدی با بیان اینکه شهرستان بیرجند با سه هزار و 667 مجوز بیشترین مجوز های صادره را در بحث مشاغل خانگی داشته است، اظهارکرد: بیشترین پرداختی با 47 درصد سهمیه مربوط به شهرستان بشرویه بوده است.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه با تشکیل کارگروه توسعه کشاورزی پرداخت تسهیلات خود اشتغالی از سوی بانک کشاورزی متوقف شده است، تصریح کرد: متقاضیانی که در این بانک تشکیل پرونده داشته اند با مشکل مواجه شده اند که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

وی با تاکید بر اینکه بانکها باید هر چه سریعتر به پرونده های متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی رسیدگی و تسهیلات را پرداخت کنند، افزود: متقاضیانی که پیگیر پرونده خود برای دریافت تسهیلات نیستنند حذف و افراد جدید جایگزین خواهند شد.