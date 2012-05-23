به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیاد‌بورانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: آزاد ماهیان از باارزش‌ترین گونه‌های آبزی هستند که در اغلب نقاط جهان پراکندگی گسترده‌ای دارند.

وی تصریح کرد: در سال‎های اخیر به دلیل کاهش تولید مثل طبیعی، از بین رفتن و محدودیت مکان‎های تکثیر طبیعی، تهدید گل ولای و شرایط آبی ناپایدار، کاهش ذخایر ارزشمند این‌گونه به دلیل صید بی‌رویه و غیرقانونی و آلودگی‌های رودخانه و دریا به ویژه آلودگی مخرب ناشی از موادنفتی شاهد کاهش تعداد این‌گونه آبزی هستیم.

با بیان اینکه طبق هماهنگی به عمل آمده با موسسه تحقیقات شیلات ایران و مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور تعدادی مولد ماهی آزاد دریای خزر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شیلات استان به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی استان واقع در شهرستان خدابنده منتقل شده است افزود: این مزرعه توان تولید حداقل 2 میلیون قطعه بچه‌ماهی و 50 تن ماهی قزل‌آلای بازاری را با فراهم نمودن اشتغال مستقیم برای 5 نفر داراست.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح زنجان به عنوان سومین استان کشور بعد از استان‌های مازندران و گیلان تولید حداقل 70 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر را بر عهده خواهد گرفت.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان، ادامه داد: گونه ماهی آزاد دریای خزر، بزرگترین نمونه از قزل آلای دریایی است که در مواردی، با وزن بیش از 45 کیلوگرم در زمان تخم ریزی صید شده است.

صیادبورانی، به تبیین زیستگاه طبیعی ماهی آزاد دریای خزر پرداخت و یادآور شد: این گونه از ماهی آزاد،به طور طبیعی در سواحل دریای خزر از رودخانه ترک (terek) تا سپیدرود و به ندرت در نواحی شمالی دریای خزر یافت می شود.

وی به تشریح دلایل کاهش جمعیت طبیعی ماهی آزاد دریای خزر پرداخت و افزود: کاهش تولید مثل طبیعی به علت تعداد اندک مولدین، ازبین رفتن و محدود شدن زیستگاه، تهدید گل و لای و شرایط آبی ناپایدار، صید بی رویه، آلودگی ها و بسیاری موارد دیگر، از دلایل کاهش جمعیت این گونه با ارزش است.