به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیادبورانی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: آزاد ماهیان از باارزشترین گونههای آبزی هستند که در اغلب نقاط جهان پراکندگی گستردهای دارند.
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر به دلیل کاهش تولید مثل طبیعی، از بین رفتن و محدودیت مکانهای تکثیر طبیعی، تهدید گل ولای و شرایط آبی ناپایدار، کاهش ذخایر ارزشمند اینگونه به دلیل صید بیرویه و غیرقانونی و آلودگیهای رودخانه و دریا به ویژه آلودگی مخرب ناشی از موادنفتی شاهد کاهش تعداد اینگونه آبزی هستیم.
با بیان اینکه طبق هماهنگی به عمل آمده با موسسه تحقیقات شیلات ایران و مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور تعدادی مولد ماهی آزاد دریای خزر با سرمایهگذاری بخش خصوصی و شیلات استان به مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی استان واقع در شهرستان خدابنده منتقل شده است افزود: این مزرعه توان تولید حداقل 2 میلیون قطعه بچهماهی و 50 تن ماهی قزلآلای بازاری را با فراهم نمودن اشتغال مستقیم برای 5 نفر داراست.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح زنجان به عنوان سومین استان کشور بعد از استانهای مازندران و گیلان تولید حداقل 70 هزار قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر را بر عهده خواهد گرفت.
مدیر امور شیلات و آبزیان استان زنجان، ادامه داد: گونه ماهی آزاد دریای خزر، بزرگترین نمونه از قزل آلای دریایی است که در مواردی، با وزن بیش از 45 کیلوگرم در زمان تخم ریزی صید شده است.
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