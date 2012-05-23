خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کلاسهای اوقات فراغت توسط جمعیت هلال احمر قم در 42 رشته آموزشی مانندICDL، نقاشی، طراحی، خوشنویسی و دورههای آموزشی امداد برگزار میشود.
وی گفت: کلاسهای اوقات فراغت برای اعضای جمعیت هلال احمر با 10 در صد تخفیف برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه این کلاسها برای گروههای سنی نوجوانان و جوانان برگزار میشود افزود: سال گذشته جمعیت هلال احمر قم در زمینه اوقات فراغت رتبه نخست را بدست آورد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به اختصاص 20 کلاس برای کلاسهای اوقات فراغت افزود: کلاسها در روزهای زوج برای خواهران و در روزهای فرد برای آقایون برگزار میشود.
برگزاری مسابقه "سیمای جوانان در کلام امام خمینی (ره)"
سائلی گفت: کتابی با عنوان سیمای جوانان در سیمای امام خمینی (ره) و وصیت نامه امام خمینی (ره) تهیه شده است و در اختیار کانونهای جوانان، روستایی، طلاب، دانشجویی، دانش آموزی و پیشاهنگی قرار داده شده است و مسابقه در روز 14 و 15 خرداد برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از برگزاری 42 رشته آموزشی ویژه اوقات فراغت در قم خبر داد.
خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کلاسهای اوقات فراغت توسط جمعیت هلال احمر قم در 42 رشته آموزشی مانندICDL، نقاشی، طراحی، خوشنویسی و دورههای آموزشی امداد برگزار میشود.
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