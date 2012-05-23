120بیمار در منطقه محروم "مارگون" به طور رایگان مداوا شدند

علی حسن فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج تیم سلامت متشکل از سه تیم دندانپزشکی، یک تیم پزشک عمومی و یک تیم پرستاری به مناطق محروم و صعب العبور "چهار تل" و "باغ انجیرک" از توابع "مارگون" اعزام شدند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمدبیان کرد: کانون بسیج جامعه پزشکی این مرکز با اعزام تیم پزشکی به مناطق دور دست به معالجه رایگان بیماران در این منطقه می پردازد.

فروغی اظهار داشت: تیم پزشک عمومی اعزامی به این منطقه 80 بیمار و تیم دندانپزشکی نیز 40 بیمار دیگر را مورد معاینه و درمان قرار دادند.

وی عنوان کرد: بسیاری از افراد در این روستاها از امکانات اولیه بهداشتی نیز برخوردار نیستند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان بویر احمد افزود: اگر این کار در بین پزشکان و متولیان بهداشت و سلامت نهادینه شود بسیاری از مشکلات سلامت اقشار محروم جامعه مرتفع می شود.

وی عنوان کرد: برخی از افراد این روستاها نیز برای تکمیل درمان و معالجه به مراکز درمانی یاسوج معرفی شدند.