به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان بعدازظهر امروز پس از دیدار با ریکاردو پاپینیو وزیر امور خارجه، تجارت و مهاجرت وزارت امور خارجه اکوادور،در نشست خبری مشترک با وی گفت: ‌روابط جمهوری اسلامی و اکوادور روابط ویژه‌ای در عرصه سیاسی است و سعی می کنیم این روابط را در عرصه‌های دیگر اقتصادی و تجاری نیز گسترش دهیم.

وی با اشاره به این که در جلسه با وزیر امور خارجه اکوادور در خصوص مسایل مورد نظر ابعاد تجاری و سیاسی و تحولات منطقه صحبت کردیم، بیان کرد: چشم انداز روابط دو جانبه بسیار خوب است البته مشکلاتی در مسایل تکنیکی و بروکراتیک وجود دارد که تلاش می‌کنیم مرتفع شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد:‌ اعتبار 400 میلیون دلاری برای اکوادور در نظر گرفته شده و پروژه‌هایی نیز از سوی ایران و اکوادور اجرا خواهد شد.

صالحی خاطرنشان کرد: وزیر امور خارجه اکوادور امروز با رئیس جمهور کشورمان و چند تن از وزرا نیز ملاقات خواهد داشت و امیدواریم سفری مثمر و مفید برای دو کشور باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در باره تحریم‌های جدید آمریکا بر علیه ایران در جریان مذاکرات 1+5 گفت: برخی‌ جریان‌ها در آمریکا مسیری را پیش گرفتند که اقداماتشان در پیشبرد گفتگوها سازنده نخواهد بود.

وی ادامه داد: این پیشنهاد کنگره آمریکا نیز باید مراحل اجرایی را طی کند البته پیام خوبی را نمی‌رساند و مشخص است که آنها هنوز آمادگی نشان دادن حسن نیت را ندارند.

صالحی با اشاره به اینکه کشور ما امروز 33 سال است که در چالش جدی با استکبار قرار دارد اظهار داشت: ما در مقابل چالش ایستاده‌ایم و آنها به اشتباه فکر می‌کنند که اگر به فشارهای خود ادامه دهند ایران تصمیم اراده آنها می‌شود.

وی تصریح کرد: این اشتباه استراتژیک و خطای بزرگی است و امیدواریم که آنها به زودی به دوراندیشی صحیحی دست یابند پیش از آنکه مشکلاتی برای خود و دیگران ایجاد کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: پیام ما همواره این بوده که خواستار فعالیت صلح آمیز هسته‌ای و قوام بخشیدن به معاهده ان پی تی هستیم و آژانس تنها مرجعی است که می‌تواند درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای عضو اظهار نظر کند.

وی با اشاره به اینکه آژانس نیز باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در آخرین بیانات خود فرمودند که ما به دنبال تولید و انباشت و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی نیستیم و این برخلاف اصول دینی و مذهبی ماست. این فتوا بر مبنای مقاصد سیاسی داده نشده بلکه یک اساس فقهی و علمی دارد.

صالحی ادامه داد: این پیام از سوی رهبری به بخشی از دولتمردان آمریکا که به هر دلیلی علاقه‌مند نیستند گفتمان 1+5 با ایران به نحو مثبت و سازنده پیش برود اشاره دارد. آنها باید حواسشان را جمع کنند که برای خود و جامعه بین‌المللی مشکلاتی فراهم نکنند.

به گفته صالحی بالا رفتن قیمت نفت در اثر همین رفتارهای بدون مطالعه آمریکایی‌ها بوده، وزیر خزانه داری آمریکا چند هفته پیش اعلام کرد که یکی از عوامل تهدید کننده اقتصاد آمریکا تحریم نفت ایران بوده است.

وی تصریح کرد: به هر حال این تجربه بدی است که از تصمیمات نادرست آمریکا به دست آمده و بی دلیل باعث شده کل اقتصاد جهان دچار آسیب و رکود بشود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره بازگشت سفیر جمهوری اسلامی ایران از آذربایجان و توهین‌های صورت گرفته در این کشور گفت: آذربایجان کشور همسایه ماست و دومین کشور شیعه جهان و بارها گفته‌ایم که آذربایجان رعایت برخی امور که در جهت منافع هر دو کشور و ملت است را انجام دهد.

صالحی ادامه داد: مراجع شیعه پیروانی دارند که در جای جای جهان زندگی می‌کنند و مرگ نمی‌شناسند اگر مشکلی پیش بیاید مراجع اظهار نظر می‌کنند و این موردی است باید مورد توجه دولتمردان آذربایجان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که اشکالاتی که اخیراً به وجود آمده برطرف شود و امیدواریم دولت آذربایجان نسبت به اقدام اخیر نادرست و ناپسند که در شان دولت و مردم این کشور نبوده و در مقابل سفارت ایران صورت گرفته عکس‌العمل نشان داده و آن را محکوم کند و دیگر اجازه ندهد اتفاقات این چنینی رخ دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان تصریح کرد: اقدامات لازم سیاسی در رابطه با روابط دو جانبه دو کشور در حال انجام است. مسایل منشعب از اصول دینی حساس هستند و همگان باید به این امور توجه کنند وگرنه هیچ کشوری قصد دخالت در امور کشور دیگر را ندارد.