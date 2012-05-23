57 میلیارد ریال از تعهدات خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیکی پیش از ظهر چهارشنبه در چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان، با بیان اینکه تعهدات خیرین مدرسه ساز استان طی سال گذشته در سیزدهمین جشنواره خیرین استان بالغ بر 86 میلیارد ریال بوده است، اظهارداشت: این مبلغ از سوی 119 خیر حقیقی و حقوقی در استان تعهد شده است.

وی با اشاره به اینکه از این مبلغ تاکنون 57 میلیارد ریال محقق شده است، افزود: این رقم صرف نوسازی، تجهیز و توسعه 56 مدرسه استان شده است.

بیکی اضافه کرد: این تعداد پروژه شامل 107 کلاس درس، 17 فضای غیر کلاسی شامل حمام، خوابگاه، نمازخانه و بخشی مربوط به اهداء زمین بوده است.

وی همچنین به برگزاری چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره به منظور تکریم خیرین مدرسه ساز و اشاعه فرهنگ مدرسه سازی در استان برگزار شده است.

بیکی با اشاره به برگزاری این جشنواره در 10 منطقه آموزش و پرورش استان در سال جاری، عنوان کرد:این جشنواره ها به منظور تکریم از خدمات خیرین در سطح مناطق برگزار می شود.

اجرای طرح حیات طیبه مجتمع آموزشی بیرجند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در ادامه از اجرای طرح حیات طیبه مجتمع آموزشی در بیرجند خبر داد و گفت: این پروژه بزرگ با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون تومان در دست اجرا است.

به گفته وی این مجتمع آموزشی شامل بخش های مختلف سالن آمفی تئاتر، سالن های ورزشی و.. است.

وی در خصوص هوشمندسازی مدارس در سطح استان، تصریح کرد: این طرح با همکاری آموزش و پرورش استان در دست اجرا بوده و از این پس مدارس با امکانات و تجهیزات به روز و هوشمندسازی شده تحویل داده می شوند.

تدوین شناسنامه فنی فضاهای آموزشی در استان

بیکی از تهیه و تدوین شناسنامه فنی فضاهای آموزشی در این استان خبرداد و گفت: در راستای اجرای این طرح کلیه اطلاعات، تجهیزات و امکانات موجود در مدارس استان شناسایی و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

مدیرکل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس خراسان جنوبی یادآور شد: این طرح از سال 83 و 84 آغاز شده و طی سال گذشته به صورت فنی بررسی شده و هم اکنون در مرحله راست ازمایی است.