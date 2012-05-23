همایش محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس در قشم گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دیانت ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح همایش با اشاره به حساسیت و موقعیت مهم ژئوپلیتیک جزیره قشم برگزاری چنین همایشهایی را از ضرورتهای ملی اسلامی دانست و تشریح کرد: فعالیتهای گسترده کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با ورود به حیطه های دریایی و گسترش خشکیها از طریق استحصال دریا، همچنین آسیبهای زیست محیطی که به واسطه آلودگی ها از تردد نفت کش ها ایجاد می شود و از همه مهمتر صف آرایی استکبار در این منطقه از ضرورت های برگزاری این گونه همایش هاست.

دیانت در بخشی از سخنان خود در نشان از اعتبار علمی، رشد فرهنگی و اجتماعی جزیزه قشم به فعالیت 9موسسه آموزش عالی و حضور 30هزار دانشجو در شهرستان اشاره کرد و از آنجا که این منطقه در خط مقدم مواجهه و تقابل با دشنمان هویت ایرانی اسلامی ما قرار دارد، جزیره قشم را حایز موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک دانست.

وی آشنایی محققان و پژوهشگران کشور با ویژگی های جزیره قشم اعم از پتانسیلهای منطقه ای و علمی در این نقطه تقابل با استکبار، از دیگر ضرورتهای برگزاری همایش از سوی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل شهرستان برشمرد.

اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس در دو رشته مهم علوم سیاسی و محیط زیست پذیرای اساتید دانشگاه ها، محققان و پژوهشگران کشور است که در ساعات صبح و عصر چهارشنبه و پنج شنبه در تالار وحدت این شهرستان ادامه خواهد داشت.