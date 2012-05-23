به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد اصفهانی در این آیین که روز جمعه پنجم خرداد برگزار می‌شود، قطعاتی را اجرا خواهد کرد.



اجرای سلسله موی دوست را رسالت بوذری، بر عهده دارد و سعید طوسی، کلام‌الله مجید و فرازهایی از زیارت جامعه کبیره را که به تعبیر علامه مجلسی(ره) از نظر سند و روایت از صحیح‌ترین و قوی‌ترین زیارات ائمه علیهم السلام و یادگار امام هادی(ع) است- برای حاضران قرائت می‌کند.



تشکیل "حلقه هنرمندان ارادتمند حضرت امام هادی(ع)" با هدف ابراز ارادت هنرمندان به آن حضرت،‌ یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم است. برای تشکیل این حلقه، فراخوانی از طریق پیامک برای هزار هنرمند ارسال شده است و تاکنون تعدادی از هنرمندان برای حضور افتخاری در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.



اجرای تواشیح گروه طه و شعرخوانی سیدحمیدرضا برقعی، شاعر اهل بیت علیهم السلام از دیگر برنامه‌های این آیین است.



در این مراسم همچنین وحید جلیلوند به روایت‌گری درباره زندگی و شهادت امام هادی(ع) می‌پردازد. حجت‌الاسلام شهاب مرادی نیز در بخشی از این مراسم با عنوان «دل‌گویه‌‌ها» سخنرانی خواهد کرد و نشان سلسله افتخار نیز از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به حاضرانی که هم‌نام امام هادی‌(ع) هستند، اهدا خواهد شد.



آیین سلسله موی دوست همچنین با بخش‌های جنبی همراه خواهد بود. در یکی از این بخش‌ها، قطعاتی چون پرچم و خشت حرم سامرا که با هماهنگی مسئولان مرمت حرم آن حضرت به ایران منتقل شده است، به نمایش گذاشته می‌شود.



برپایی گذر هنر شامل غرفه‌‌های هنرهای سنتی، صنایع دستی، نقاشی، سفال،‌ سرامیک و معرق در محوطه تالار وزارت کشور از دیگر بخش‌های جنبی این آیین است.



در بخش‌هایی از مراسم نیز تصاویر زنده حرم امام هادی(ع) با برقراری ارتباط مستقیم با عوامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای حاضران پخش می‌شود.



همچنین در پایان مراسم، یک هیئت عزاداری همراه با دمام و سنج به سمت مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فاطمی حرکت خواهد کرد.



ویژه‌برنامه سلسله موی دوست به همت معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران روز جمعه پنجم خرداد از ساعت 17 و 30 دقیقه تا 20 در تالار بزرگ وزارت کشور واقع در میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم آزاد است.



شایان ذکر است این مراسم به صورت زنده از سایت farhangsara.net پخش خواهد شد و سایر رسانه های دیجیتال می توانند از این طریق، فایل برنامه را دریافت و پخش کنند.