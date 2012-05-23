بهره برداری شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی آذربایجان غربی در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موسوی ظهر چهارشنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ارومیه با بیان اینکه این شهرک در زمینی به مساحت 32 هکتار و در دو فاز احداث می شود، افزود: امکانات زیر بنایی از قبیل آب، برق، خیابان کشی آسفالته در فاز اول تامین شده و عملیات خط انتقال گاز به زودی آغاز می شود.

وی با بیان بیان اینکه برج خدمات مهندسی به مساحت 8 هزار و 200 متر مربع با پیشرفت فیزیکی 92 درصد در حال اجرا بوده و پیش بینی می شود تا پایان تیر ماه سال جاری به بهره برداری برسد، ادامه داد: هدف از ایجاد شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی استقرار واحدهای فناوری، مشاوران صنعتی، مخترعان و مبتکران در بخش صنایع غذایی و الکترونیک در این شهرک جهت ارائه خدمات به بخش صنعت و تولید است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ساختمان برج مهندسی این شهرک 42 اتاق کار دارد، عنوان کرد: واحدهای این برج بصورت اجاره به علاقمندان و متخصصان واگذار می شود که تا کنون 180علاقمند و متخصص متقاضی شده است.

اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع آذربایجان غربی

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: جهت افزایش بهره وری و حل مشکلات واحدهای صنعتی باید حرکت جهادگونه ای کرده و در این راستا باید ارتباط بین صنعت و دانشگاهها تقویت شود.

رئیس دانشگاه ارومیه نیز در این مراسم ارتباط قوی و محکم صنعت و دانشگاه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی آذربایجان غربی موثر دانست و گفت: باا انعقاد این تفاهم نامه شاهد محکم تر شدن حلقه اتحاد دانشگاه و صنعت بوده بطوریکه ارتباط بیشتر بین دانشگاهیان و متخصصان یکی از زمینه های پیشبرد اهداف تولید است.

حسن با اشاره به وجود بیش از چهار میلیون دانشجو در کشور، اظهار داشت: باید تمهیدات لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم شود که نقش صنعت نیز در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد، همکاریهایی در زمینه های آموزشی و پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی و کارآموزی انجام و شرکت شهرکهای صنعتی نیز آمادگی خود را جهت اختصاص دفتر کار برای اساتید دانشگاهی در شهرک شماره 2 ارومیه جهت انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی با هدف شناخت مشکلات واحدهای صنعتی این شهرک اعلم کرد.