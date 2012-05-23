گفتگو با خانواده تنها شهید فتح خرمشهر در میامی/دعا کنید خبر پیروزی رزمنده ها را بیاورم

به گزارش خبرنگار مهر، شهید ابراهیم سلیمی در سال هزار و سیصد و سی و شش در میامی متولد شد، یک برادر و چهار خواهر دارد، تا کلاس پنجم درس خواند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت، ازدواج کرد، خدمت سربازی را در نیروی هوایی تهران گذراند، در کنار گروه های فرهنگی در تظاهرات شرکت میکرد، روز درس میخواند و شب در بافندگی کار میکرد، به مسجد میرفت.
سال شصت و یک به جبهه اعزام شد، هجدهم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و شصت و یک در عملیات بیتالمقدس در منطقه جنوب دارخوین با برخورد ترکش به ناحیه سینه شهید شد و در گلزار شهدای میامی به خاک سپرده شد.
پدر ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از پایان کلاس پنجم ابتدایی در میامی به تهران رفت، روزها کار میکرد و شبها درس میخواند، بعد به مسجد امام حسین(ع) دروازه خراسان میرفت و سخنرانی گوش میکرد، روحیهاش تغییر کرده بود، به میامی آمد و گفت: "پدر! اگه اجازه بدین برم جبهه، شما که دوست نداری من اینجا باشم و خرمشهر رو عراقیها بگیرن! زن و بچههای ما راحت باشن، اما اونجا ناموس مردم در حمله دشمن اذیت و آزار ببینن! ".
آقای سلیمی گفت: به ایشان گفتم تنها چند ماه از عقدت می گذرد و درست نیست دختر بیچاره رو تنها بذاری که در جوابم گفت:"همه شما خدا رو دارین".
مادر این شهید والا مقام در ادامه حرف همسرش افزود: وقتی ابراهیم کوچک بود، از بالای پشت بام افتاد، حالش بد بود، امید نداشتیم زنده بماند، با نذر و نیاز خوب شد، وقتی شهید شد با خودم گفتم: "خدایا! شکرت که پسرم در راه تو رفت و با مرگ معمولی نمرد و قسمتش شهادت بود".
خواهر شهید سلیمی اظهار داشت: آخرین باری که ابراهیم به جبهه می رفت کتاب دعایی را به زن دایی ام داد که اول آن با خط خودش نوشته بود برای من دعا کنید.
وی افزود: به تهران رفتم، دایی ناراحت بود، گفت: "ابراهیم به ما زنگ زده که امشب عملیاته، گفته براش دعا کنیم"، ته دلم لرزید، چند روز بعد خبر شهادتش را آوردند.
خانم سلیمی اظهار داشت: از میامی به جبهه اعزام شد، او را بدرقه کردیم، قرآن را من بالای سر او نگه داشتم، همسرش به شوخی گفت: "ابراهیم! سوغاتی برامون مییاری؟" جوابش داد دعا کن خبر پیروزی رزمنده ها رو بیارم، بعد به طرف من آمد، قرآن خودش را به من داد و گفت:« برای من سوره واقعه رو بخون! ".
مادر شهید ابراهیم یکی از نامه های ایشان را برایمان آورد که در فرازی از آن خطاب به خانواده اش نوشته بود: "به خاطر من ناراحت نباشید! فقط دعاهای خالصانه شما است که به ما نیرو میدهد تا بتوانیم دِین حاصل از خون شهیدان عزیز و اسلام را که به گردن ما گذاشته شده است ادا کنیم".
همچنین ایشان خطاب به همسرش آورده بود "همسر عزیزم! ما در جبهه باید از امام حسین(ع) درس بگیریم و شما در پشت جبهه از حضرت زینب سلامالله علیها شما ناراحتی نکن تا از اجر و ثواب من کم نشود و فقط دعا کن!.
وی خطاب به همسر خود می فرماید: از اینکه تو را تنها گذاشتم عذر میخواهم! کاری که انسان برای خدا انجام میدهد مشکل نیست، من اینجا همیشه وجودت را در کنار خودم حس می کنم.
مادر این شهید والا مقام در پایان خاطرنشان می کند: ابراهیم وصیت کرده بود که برایشان مراسم نگیریم او در وصیت نامه اش آورده بود:"در مسجد از مردم با شیرینی پذیرایی کنید تا مردم بدانند نباید برای شهید تسلیت بگویند، بلکه باید تبریک بگویند چرا که در این جهاد مقدس از دنیا رفتند، شهادت پیروزی بزرگی است که نصیب همه کس نمیشود".
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