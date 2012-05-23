11 طرح آماری در خراسان رضوی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ذاکری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، حدود نیمی از طرح های یاد شده را در حوزه شاخص قیمت ها عنوان کرد و گفت: طرح آمارگیری از نیروی کار فصل بهار که به محاسبه شاخص های نیروی کار و اشتغال می پردازد، در این ماه اجرا و به اتمام رسیده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی در مورد طرح های آمار ثبتی این دفتر به مواردی چون میزان دام ذبح شده در کشتارگاه ها و پروانه های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های استان اشاره کرد.

وی تصریح کرد: نتایج حاصل از اجرای این طرح های آماری پس از گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تمامی استان ها از سوی مرکز آمار ایران، توسط دفتر آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی اعلام خواهد شد.

ذاکری درباره زمان اعلام نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 90 گفت: طبق گفته مسئولان مرکز آمار ایران این امر در تیر ماه سال جاری محقق خواهد شد.

به گفته وی گزیده شاخص ها و نماگرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان در سه ماهه آخر سال 90 طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.