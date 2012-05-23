برومند و جبلی به جشنواره تئاتر عروسکی پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، مرضیه برومند، حمید جبلی، یوسف صدیق، حمیدرضا اردلان و آزاده پورمختار را به عنوان اعضای هیأت انتخاب جشنواره منصوب کرد. گروه های نمایش عروسکی تهران از 18 تا 20 خردادماه مورد ارزیابی قرار گرفته و از میان آن ها آثار برتر به جشنواره راه خواهند یافت.



چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک از 10 تا 15 تیرماه سال جاری با حضور گروه های تئاتر ایرانی و خارجی به دبیری اردشیر صالح پور در تهران برگزار می شود.