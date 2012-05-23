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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

در قالب هیأت انتخاب/

برومند و جبلی به جشنواره تئاتر عروسکی پیوستند

برومند و جبلی به جشنواره تئاتر عروسکی پیوستند

طی حکمی از سوی اردشیر صالح پور دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران _ مبارک اعضای هیأت انتخاب آثار این دوره از جشنواره منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک، مرضیه برومند، حمید جبلی، یوسف صدیق، حمیدرضا اردلان و آزاده پورمختار را به عنوان اعضای هیأت انتخاب جشنواره منصوب کرد. گروه های نمایش عروسکی تهران از 18 تا 20 خردادماه مورد ارزیابی قرار گرفته و از میان آن ها آثار برتر به جشنواره راه خواهند یافت.

چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک از 10 تا 15 تیرماه سال جاری با حضور گروه های تئاتر ایرانی و خارجی به دبیری اردشیر صالح پور در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1610082

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