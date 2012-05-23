جبهه استکبار و زورگویی برخلاف هیاهوی ظاهری رو به اضمحلال است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اولین روز از ماه رجب و سالروز میلاد امام محمد باقر(ع) و همزمان با سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع)، امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.



فرمانده کل قوا در ابتدای ورود به دانشگاه امام حسین(ع)، با حضور در مزارشهدای گمنام و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند؛ رهبر انقلاب اسلامی سپس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند.



حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانی در این مراسم، عزت و اقتدار روزافزون ملت ایران را نتیجه پایداری و ایستادگی در مسیر بیعت الهی دانستند و تأکید کردند: ملت پیشگام ایران در دهه پیشرفت و عدالت حرکت پرشتاب خود را به سوی پیشرفت های بیشتر و تحقق عدالت ادامه می دهد و جبهه ظلم و استکبار و زورگویی برخلاف هیاهوی ظاهری، رو به ضعف و اضمحلال است.



ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران به آینده امیدوار است و افق آینده به اولبخند می زند، افزودند: جوانان سرافراز که کشور متعلق به آنان است باید مسیر پیشگامی ملت ایران را روزافزون ادامه دهد تا تعالی امت اسلامی تحقق یابد.



رهبر انقلاب اسلامی مسیر حرکت به سمت قله های سعادت را به برکت مجاهدت نسل گذشته هموار خواندند و خاطرنشان کردند: البته هموار بودن مسیر به معنای نبود سختی و زحمت نیست بلکه ادامه مسیر همچنان نیازمند پایداری و استقامت است.



فرمانده کل قوا همچنین با تجلیل از پایداری نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و بسیج در بیعت الهی تأکید کردند: نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس تجربه های ماندگاری از خود بر جای گذاشتند که باید همواره از آنها استفاده شود و چراغ راه آینده باشد.



در این مراسم سردار سرلشگر جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه گزارشی از آمادگی های نیروهای چهارگانه سپاه و سازمان بسیج و ارتقاء سطح توانمندی های آنها در چارچوب دکترین دفاعی نظام اسلامی، به برنامه های آموزشی سپاه در قالب نظام جامع تربیت و آموزش اشاره کرد.



دریادار پاسدار مرتضی صفاری، فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین(ع) نیز گزارشی از برنامه های علمی، آموزشی و رزمی این دانشگاه ارائه کرد.



در این مراسم همچنین جمعی از فرماندهان، اساتید، دانشجویان، ایثارگران وخانواده های شهدای سپاه هدایای خود را از دست رهبر معظم انقلاب اسلامی دریافت کردند و نمایندگان دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) مفتخر به دریافت درجه و سردوشی شدند.



در ادامه طرح میدانی «نَحنُ عمار» بوسیله دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) اجرا شد و اجرای تمرینات رزمی بخش دیگری از برنامه های دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) بود؛ در پایان این مراسم نیز، یگان های حاضر در میدان از مقابل فرمانده معظم کل قوا رژه رفتند.