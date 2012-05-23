آمار و اطلاعات اشتغال در خراسان جنوبی شفافیت لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر چهارشنبه در سومین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهارداشت: اگر آمار و اطلاعات کارگروه دقیق باشد ضریب خطا کم می شود.

وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات اشتغال استان از سوی دستگاه های نظارتی رصد می شود، افزود: دراین گزارش ابهاماتی در آمار و اطلاعات وجود داشت که برخی از آنها برطرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی و بانکها از ارائه آمار تکراری در سامانه اشتغال خوداری کنند، گفت: اگر در ارائه آمار شفافیت ایجاد شود عملکرد مجموعه اعضای کارگروه اشتغال استان نیز مثبت ارزیابی می ‌شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر داده ها درست نباشد زحمات مسئولان زیر سوال می رود، عنوان کرد: دستگاه های نظارتی انحرافات را گزارش کنند تا مشکلات سیستم اصلاح شود.

امینی با بیان اینکه در گزارش مسئولان دستگاه نظارتی ضریب بیکاری در چند سال قبل با اشتغال ایجاد شده تعارض داشته است، بیان کرد: در این گزارش اشتغال بیش از نیاز استان بوده که این ابهام را برطرف کردیم.

وی از بانکهای استان در زمینه پرداخت تسهیلات خود اشتغالی انتقاد کرد و گفت: در یکسال گذشته روند رو به رشدی را در پرداخت تسهیلات نداشته ایم که در این زمینه همکاری بیشتر بانکها ضروری است.