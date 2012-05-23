"یه حبه قند" جشنواره فیلم اسپانیا را شیرین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تحسین شده میرکریمی که سال 90 در جشنواره‌ها و محافل مختلف فرهنگی روی پرده رفت، از آغاز سال 91 نمایش‌های مختلفی خارج از ایران داشته است.

"یه حبه قند" در بخش مسابقه ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم گرانادا cines Del Sur در دو برنامه نمایش خود یکشنبه 25 خردادماه ساعت 19 در سالن سینمای Isabel la Católica Theater و 27 خردادماه ساعت 17 در سالن Multicines Centro Cinemas به نمایش گذاشته خواهد شد.

این جشنواره از 21 تا 27 خردادماه امسال در شهر گرانادای اسپانیا برگزار می‌شود. جوایز این جشنواره عبارتند از الحمرا طلائی، جایزه برای بهترین فیلم بلند 10 هزار یورو و جایزه 5 هزار یورویی برای تهیه‌کننده و 5 هزار یورو برای توزیع‌کننده اسپانیایی، الحمراء نقره‌ای‌: جایزه بهترین کارگردانی فیلم بلند 5 هزار یورو و جایزه 5 هزار یورویی، الحمرا برنز: جایزه ویژه هیئت داوری، جایزه تماشاگران و جایزه بهترین فیلم.سعید پورصمیمی، نگار جواهریان، رضا کیانیان، پریوش نظریه، فرهاد اصلانی، ریما رامین‌فر، هدایت هاشمی و ... بازیگران "یه حبه قند"هستند.