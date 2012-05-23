به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد ظهر چهارشنبه به مناسبت سالروز آزادسازی شهر خون و قیام در جمع خبرنگاران افزود: امروز جامعه اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و وحدت برای رویارویی با دسیسه های مستکبران است.

وی عنوان کرد: حماسه جاودانه سوم خرداد که با رشادت و ایمان رزمندگان اسلام در سایه رهبری پیامبر گونه امام(ره) به دست آمد نقطه عطف تاریخ دفاع مقدس بود.

این مسئول افزود: در سوم خرداد سال 61، کام ملت شریف ایران با پیروزی رزمندگان اسلام شیرین شد و عطر لاله های خوشرنگ آزادی خرمشهر در فضای کشور اسلامی پیچید.

وی بیان کرد: آزادسازی خرمشهر نشان داد که در مواجهه دنیای کفر و الحاد با همه امکانات در یک ‌سو و ایمان و اعتقاد به خداوند متعال و عشق به شهادت حتی با دست خالی در سوی دیگر، می ‌توان پیروزی های بزرگی برای نظام اسلامی رقم زد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با اشاره به حماسه جاودان آزادسازی خرمشهر افزود: سوم خرداد یکی از بزرگ ترین نمادهای پایداری و مقاومت در برابر دشمنان و استکبار بود که موجب شد تا قسمت اعظمی از تصرفات دشمن دوباره به آغوش وطن باز گردد.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون سوم خرداد اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان فرمودند "روز آزادی خرمشهر را به عنوان یک یادبود و افتخار ملی و میهنی باید گرامیداشت" پس حماسه فتح خرمشهر و عملیات عظیم بیت‌المقدس در تاریخ این کشور خواهد ماند، هم در آن روزی که این حادثه اتفاق افتاد و هم هر زمان که اینگونه حوادث برای افکار عمومی تشریح شود و توضیح داده شود، وسیله ای برای تجدید حیات ملی و آسان راه عزت و عظمت برای ملت می شود.

پیشرفت های امروز کشور مرهون فداکاری جوانان دانشمند بسیجی است

فرماندار شهرستان دماوند به وضعیت کنونی کشور اشاره کرد و افزود: پیشرفت های علمی، دفاعی، اقتصادی و خودکفایی‌های پزشکی مرهون فداکاری جوانان دانشمند بسیجی این مرز و بوم بوده است که تحت رهبری و حمایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، قله های پیشرفت و ترقی را پیموده ‌اند و امید است در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به قله های رفیع تر خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان دست یابیم.

وی یادآور شد: این پیروزی ها با توکل بر خدا، دین مداری و ولایتمداری، علم مداری و اطاعت محض از مقام معظم رهبری و وحدت و کار و تلاش و به کارگیری مدیران مکتبی در تمام عرصه ها میسر خواهد بود.

این مسئول افزود: اینک در آستانه سی امین سالگرد بزرگداشت آزادی خرمشهر اعلام می ‌کنیم که خون شهدای هشت سال دفاع مقدس و پایداری، رزمندگان اسلام موجب خیزش های حماسی شده که بیداری اسلامی و جنبش های ضد سرمایه داری از آن جمله هستند.