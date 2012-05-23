شکست آمریکا در عراق نتیجه تاثیر نفوذ سیاسی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، که در پنجمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران سخن می‌گفت، به تحلیل ژئوپلیتیکی جنگ عراق علیه ملت ایران و پیامدهای آن پرداخت و گفت: رهبری سیاسی عراق در شهریور 59 تصمیم گرفت قرارداد 1975 الجزایر را لغو کند و با بکارگیری تمامی مولفه‌ها و عوامل قدرت ملی عراق، یعنی عوامل اقتصادی و با داشتن ذخایر 35 میلیارد دلاری در شروع جنگ تحمیلی و هزینه کردن حدود 57 درصد از درآمد ناخالص داخلی خود که حدود 65 میلیارد دلار می‌شد طی 95 ماه، جنگ تحمیلی علیه ایران را اداره کند.

وی افزود: البته با کمک کشورهای عربستان سعودی و کویت و وامهای خارجی این مبلغ هزینه از مرز 85 تا 90 میلیلارد دلار گذشت و نبایستی نقش رهبری و مدیریت سیاسی و مستبدانه صدام بر ارکان قدرت عراق و حمایت‌های سیاسی قدرتهای دوران جنگ سرد و کشورهای عربی نظیر مصر، عربستان سعودی، کویت و اردن و یمن را نیز در این جنگ نادیده گرفت.

صفوی ادامه داد: صدام توانست در زمانی که جمعیت عراق 16 میلیون نفر بود، یک دهم این جمعیت را مسلح کرده و ارتش کلاسیک خود را به یک میلیون نفر افزایش دهد و نیروی شبه نظامی حدودا 600 هزار نفری را در قالب جیش الشعبی، بصورت مسلحانه سازماندهی کند و تمام نیروهای احتیاط را که زیر 45 سال بودند فراخوانی کرد و به زور آنها را وارد جنگ کرد و اگر کسی اطاعت نمی‌کرد، خانواده وی را تحت تعقیب قرار می‌داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استعداد نظامی ارتش عراق در شروع جنگ تحمیلی، گفت: عراقی‌ها در سال 59 با 5400 دستگاه تانک و نفربر و حدود 600 فروند هواپیما و هلی کوپتر و 800 عراده توپخانه به ایران که آمادگی جنگ نظامی را نداشت، حمله کردند.

عضو موسس انجمن ژئوپلتیک ایران در ادامه به تشریح اهداف صدام از حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: توسعه ژئوپلیتیکی عراق و تسلط بر مناطق ساحلی جزیره آبادان و شمال خلیج فارس و لغو قرارداد 1975 و تسلط بر اروندرود و تسلط بر سواحل خلیج فارس و خروج از انزوای ژئوپلیتیکی از اهداف حداقلی صدام در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران بود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا سرنگونی نظام سیاسی ایران را از اهداف حداکثری صدام در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: تضعیف پتانسیل انقلاب اسلامی با خسارت وارد کردن به منابع انسانی و منابع اقتصادی و مدیریت ایران، حد وسط اهداف صدام در حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران بود.

وی ادامه دامه داد: جمهوری اسلامی ایران هم از مبانی قدرت ملی خود در این جنگ به خوبی استفاده برد. رهبری سیاسی قدرتمند حضرت امام، روحیه بالای اعتقادی و معنوی، صبر و استقامت و شجاعت و انسجام سیاسی ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس از منابع قدرت ملی ایران بود.

صفوی افزود: حضرت امام(ره) توانست از جمعیت 36 میلیونی زمان جنگ، 2 میلیون داوطلب را در قالب بسیج و نیروهای رزمنده داوطلب عازم جبهه‌ها کند.

وی گفت: در طول جنگ ما اشراف اطلاعاتی کاملی نسبت به وضعیت سیاسی و نظامی عراق داشته و قدرت خود را متمرکز بر روی ضعف‌های عراق می‌کردیم و در طول جنگ همواره قدرت عقلانی فرماندهان نظامی ایران، به ارتش عراق برتری داشت.

صفوی با تشریح عملیات آزادسازی خرمشهر، گفت: اگر در جنگ فرماندهان نظامی، جغرافیا را نشناسند با شکست مواجه می‌شوند. در طول جنگ از عوامل قدرت ملی‌مان، اقتصادمان و از ظرفیت علمی دانشگاهایمان استفاده کردیم، از علوم مختلف استفاده و بیشترین کاربرد علوم جغرافیایی را در جنگ تحمیلی استفاده کردیم و در عملیات بیت المقدس 19 هزار و 600 نفر از عراقی‌ها را اسیر گرفتیم، فقط در خرمشهر 10 هزار عراقی به اسارت در آمدند.

عضو موسس انجمن ژئوپلتیک ایران در ادامه به تبیین سرانجام جنگ و دستاوردهای جنگ تحمیلی برای جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دربخش دیگری از سخنان خود، گفت: برنده واقعی جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران است، اگر چه خسارات زیادی به ما وارد شد. اگر می‌بینید آمریکائی‌ها با 5 هزار کشته طبق آمار خود و هزینه کرد چند هزار میلیارد دلار نتوانستند به اهداف سیاسی خود، یعنی استقرار رژیم لائیک و دشمن ایران در عراق برسند، این نتیجه تاثیر نفوذ سیاسی ایران بوده است.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: بایستی برای معرفی و شناخت مسئولان و تصمیم گیرندگان سیاسی کشور، نسبت به توانمندیهای علوم جغرافیایی کاری وسیع در حوزه ارتباطات رسانه‌ای انجام شود، برای اینکه بسیاری از مسئولان ملی و استانی ما با اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک و کاربرد ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی آشنایی ندارند.

وی پیشنهاد داد جغرافیدانان سیاسی برای حل مشکلات کشور و ملت عزیزمان بخصوص برای دهه چهارم انقلاب، که بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت است، باید بتوانند طرح‌های عملی، در مقیاس ملی، منطقه‌ای و حتی استانی ارائه بدهند.

وی ادامه داد: بایستی برای توسعه قطب های سیاسی در تخصص های متفاوت ، همچون قطب جغرافیای سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس و قطب جغرافیای نظامی در دانشگاه امام حسین (ع) اقداماتی صورت پذیرد.