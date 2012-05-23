"سعدالکتاتنی": با هر رئیس جمهوری تعامل خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد الکتاتنی پس از اینکه رای خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر به صندوق انداخت در گفتگو با الیوم السابع اظهار داشت: پارلمان مصر با هر نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود صرفنظر از اختلافات فکری و ایدئولوژیک با وی تعامل خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: انتخابات ریاست جمهوری امروز یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب مصر به شمار می رود. کتاتنی تصریح کرد: ملت مصر نسبت به منافع خود آگاه و بیدار است و کسی را انتخاب خواهد کرد که اهداف انقلاب 25 ژانویه را محقق کند.

در همین راستا العربیه نیز به نقل از "حمدین صباحی" یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش داد که مردم با حضور پرشور خود در این انتخابات، انقلاب 25 ژانویه را کامل خواهند کرد.

از سوی دیگر "عبدالمنعم ابوالفتوح" و "محمد المرسی" 2 نامزد اسلامگرای مصر در این رابطه از قانون شکنی در برخی حوزه های اخذ رای خبر دادند.

نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در ژانویه 2011 امروز و فردا برگزار می شود.