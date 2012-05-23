عدم پرداخت سهم شهرداری از درآمد وصولی جرایم رانندگی پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی اظهار کرد: براساس قانون باید 60 درصد درآمد های ناشی از وصول جرایم رانندگی به شهرداریها داده شود که براین اساس باید در سال 90 حدود 50 میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت می شد اما از این رقم تنها حدود 7 میلیارد پرداخت شده و جالب این است که پیشنهاد داده اند این رقم نیز صرف احداث پارکینگی در نزدیکی ساختمان استانداری شود.

وی با تاکید بر اینکه به نوعی این پول را هم می خواهند صرف معیشت سازمان خود کنند که اصلا درست و قانونی نیست گفت: باید به فوریت تمام سهم شهرداری تهران از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم راهنمایی و رانندگی واریز شود و یا اینکه سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بررسی کنند که بقیه پول ها کجا رفته و صرف چه کاری شده و دخل و تصرف و برداشت غیر مجاز از اعتبارات این بخش توسط چه کسی صورت گرفته است.

معاون شهردار تهران با تاکید براینکه موضوع عدم تحقق سهم کامل شهرداری تهران از درآمدهای های ناشی از وصول جرایم رانندگی از مجاری قانونی پیگیری خواهد شد گفت : با توجه به اینکه مسئولیت برنامه ریزی مسائل ترافیکی در شهرها طبق قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر عهده شهرداری ها است هرگونه مداخله و دخل و تصرف در اجرای قانون ، مجاز نیست و مدیریت ترافیک شهرها به عهده شهرداری ها است . براین اساس قانونی نیست که استانداری ها نحوه هزینه کرد درآمد ناشی از اخذ جرایم رانندگی را تعیین کنند و بگویند این پول کجا باید هزینه شود . ضمن آنکه این اعتبارات از نوع هزینه ای است نه تملک و دارایی و باید نگاه هزینه ای به آن وجود داشته باشد .

تشکری خاطر نشان کرد : براساس قانون اخذ جرایم رانندگی باید 60 درصد درآمد های ناشی این بخش به شهرداری ها داده شود تا آن را صرف بهبود ترافیک شهرها کنند . قانون گذار به مصادیقی از نحوه هزینه کرد این بودجه مانند استاندارد سازی تجهیزات و وسایل ایمنی ، خط کشی و نگهداری علایم رانندگی ، احداث پل های عابر پیاده و ... اشاره کرده است و باید هر شهر براساس ضرورت ها و اولویت هایش نسبت به استفاده از این اعتبارات اقدام کند.

وی در ادامه افزود: تحقق کامل سهم شهرداریها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم ، حق مردم است و باید مشخص شود که چرا این اعتبارات به طور کامل پرداخت نشده . اعتباراتی که می تواند کمکی برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در شهرها باشد.