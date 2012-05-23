فتح خرمشهر الگوی ماندگار در دفاع از ارزش های انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب علی نظری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از رزمندگان و ایثارگران عملیات بیت ‌المقدس اظهارکرد: پیروزی سوم خرداد نتیجه ایستادگی، مقاومت و استقامتی است که در خرمشهر اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه مقاومت رمز اصلی پیروزی انقلاب در طول 33 سال گذشته بوده است، بیان داشت: فتح خرمشهر موجب شد که سرنوشت جنگ تغییر کند چرا که پیروزی‌های دفاع مقدس مرهون آن مقاومت چند روزه است.

سردار نظری با اشاره به اینکه مقاومت در خرمشهر ویژگی‌های متعددی داشت، افزود: این مقاومت علاوه براینکه در اوج فقر بود، توسط رزمندگان بسیار کمی اتفاق افتاد و این پیروزی در واقع مقدمه‌ ای برای عملیات شکست حصر آبادان، طریق‌ القدس و ... بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: مقاومت در خرمشهر در مدت زمان بسیار کوتاهی اتفاق افتاد که موجب تولید فرهنگی شد و امروز برای ادامه حرکت نظام اسلامی تاسی به آن ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه ما باید از همه ظرفیت ها در ارتباط با نشر و بسط فرهنگ مقاومت استفاده کنیم، تصریح کرد: رزمندگان ایران در فتح خرمشهر پیروزی ظاهری به دست نیاوردند.