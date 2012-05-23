فتح خرمشهر سرنوشت جنگ تحمیلی را به نفع ایران تمام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر مصطفی ایزدی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از رزمندگان و فاتحان خرمشهر در بیرجند اظهارکرد: انقلاب اسلامی انقلاب امام و روحانیت شیعه است.

وی با بیان اینکه امروز راه و روش رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی در سنگرهای دیگری از جمله علمی، اجتماعی و اقتصادی ادامه دارد، عنوان کرد: فتح ظفرمندانه خرمشهر موجب شد که بسیاری از معادلات دشمن تغییر کند و سرنوشت جنگ تحمیلی به نفع ایران تمام شود.

وی با بیان اینکه ادامه راه شهدا نیازمند مجاهدت فرهنگی است، افزود: شهدا کسانی اند که خیبر معاصر و کمر شیطان را شکستند.

وی گفت: فتح خرمشهر در سوم خردادماه سال 61 به منزله فتح ارزش‌های اسلام بود که به همت رزمندگان اسلام در شرایط بسیار سختی انجام شد.

سرلشگر ایزدی تصریح کرد: تمام فشارهای دشمنان بر کشور ایران به این دلیل است که نمی خواهند الگوهای ارزشمند انقلاب تثبیت شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی و سرمایه ایرانی، عنوان کرد: امروز روز جهاد اقتصادی است و ما در همه صحنه ها باید آمادگی لازم را برای دفاع از کشور داشته باشیم.