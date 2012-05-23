به گزارش خبرنگارمهر، حسن قدمی در اولین نشست هم اندیشی بین المللی ریزگردها با منشاءطبیعی در ایران که با حضور قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست، معاون پارلمانی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، متخصصین داخلی و خارجی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی و رازی کرمانشاه و بابل عراق درسالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد سخنرانی کرد.

معاون وزیر کشور و ریاست ستاد مدیریت بحران گفت: در کشور ایران 22 استان با پدیده ریزگردها و عوارض ناشی از آن که شامل انواع بیماریهای جسمی و روانی است درگیر هستند.

وی بیان داشت: خشکسالی و کمبود منابع آب و از بین رفتن پوشش گیاهی از مهمترین علل بروز پدیده ریزگردها است.

رئیس ستاد بحران کشور میانگین میزان بارندگی در سطح جهان را 850 میلیمتر دانست که از این مقدار 250 میلیمتر آن در کشور ایران می بارد.