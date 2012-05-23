مشهد زودتر از اهداف سند چشم انداز به توسعه گردشگری مذهبی می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی قبل از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش بین المللی معماری و توریسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 مشهد باید میزبان سالانه 40 میلیون زائر باشد.

وی افزود: گردشگری دینی یکی از شاخه های صنعت جهانگردی در حوزه گردشگری فرهنگی است و این صنعت به لحاظ موقعیت مذهبی که در مشهد وجود دارد موجب توسعه فرهنگی پایدار این شهر خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته آمار تردد زائران به مشهد 28 میلیون نفر بود که در صورت تامین زیرساخت های اقامتی، حمل و نقل و سایر نیازهای زائران این آمار افزایش خواهد یافت.

استاندار خراسان رضوی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده در حوزه زائر و زیارت و اقدامات خوب و موثری که در این خصوص صورت گرفته است شاهد دستیابی زودهنگام به اهداف این سند خواهیم بود.

صلاحی در ادامه حفظ مواریث و احیای سنت های گذشتگان را به خصوص در حوزه های معماری و شهرسازی وظیفه همه دانست و گفت: باید در این راستا اقدامات جدی تری صورت پذیرد.

وی وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) را فرصت مغتنمی برای استان در احیای معماری اصیل اسلامی – ایرانی دانست و خواستار استفاده از این ظرفیت شد.