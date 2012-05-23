وزیر نفت مسئول رسیدگی به خرمشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی در مراسم مراسم اختتامیه نخستین کنگره ملی سرداران، امیران و شهدای خرمشهر این شهرستان اظهار کرد: شهدای هشت سال دفاع مقدس با نثار جان خود از خاک این کشور و شرف ملت ایران دفاع کردند به همین دلیل آنها حق بزرگی گردن ملت ایران دارند و با یاد و منش آنها همیشه در جامعه زنده باشد.

وی افزود: امروز اگر ایران به این اقتدار در سطح منطقه و جهان رسیده به دلیل حضوری مقتدرانه رزمندگان در ایران در طول هشت سال دفاع مقدس است. شهدای دفاع مقدس را باید در ردیف شهدای صدر اسلام گذاشت زیرا آنها نیز با هدف حفظ اسلام و عمل به تکلیف شرعی و ملی خود وارد میدان نبرد شدند.



رحیمی با اشاره به اینکه واژه های جهاد و شهادت تا پیش از ایام دفاع مقدس کاربرد زیادی نداشت، گفت: برای بسیاری از افراد، شهید فقط در صدر اسلام و در تاریخ سرخ معصومان معنا داشت اما در جریان حوادث انقلاب و دفاع مقدس همه دانستند که شهادت مرگ سرخ و مقدسی است که انسان آزاده آن را با شناخت انتخاب می کند و برای همگان آشکار شد که جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خودش می‌گشاید و از میان آنان بهترینشان را برای شهادت برمی گزیند.



معاون اول رئیس جمهور در ادامه با یادآوری محاصره خرمشهر توسط نیروهای ارتش بعث عراق، اظهار کرد: شهید جهان آرا و نیروهای سپاه، دوش به دوش سایر مردم خرمشهر دلیرانه از شهر دفاع کردند و دشمنی را که رویای فتح 24 ساعته خوزستان را در سر داشت، بیش از یک ماه پشت دروازه های شهر نگاه داشتند اما این گروه جان بر کف و بی سلاح، متاسفانه از هیچ سو تقویت نشدند و انتظار برای رسیدن قوای کمکی از دقیقه و ساعت گذشت و به روز و هفته رسید.



رحیمی با بیان اینکه مدافعان خرمشهر یک به یک بر خاک افتادند و خرمشهر خونین شهر شد و به دست دشمن افتاد، افزود: سرانجام خرمشهر پس از 575 روز اشغال با دستور امام (ره) در 25 روز و چهار مرحله عملیات در چنین روزی آزاد شد و آمارها نشان می دهد که تعداد کل شهدای عملیات بیت المقدس به پنج هزار و 553 نفر می رسد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ضعف و درماندگی نظام سلطه در مبارزه با راهبردهای بین‌المللی نظام اسلامی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده، گفت: در هر نقطه از عالم که هیئتی از کشورمان برای دیدار و مذاکره با مسئولان دیگر کشورها سفر می کنند بلافاصله شاهد حضور مقامات آمریکایی در همان کشور و برای خنثی کردن اثرات مذاکرات و توافقات هیئت ایرانی هستیم که این نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.



رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه ایران اسلامی به برکت خون شهدا هر روز با نشاط و بالنده تر از قبل در مسیر پیشرفت حرکت می کند، تصریح کرد: قدرتهای سلطه گر و ایادی دست نشانده آنان باید ضمن عبرت گرفتن از تاریخ به این نکته توجه کنند که همان طور که در طولانی ترین جنگ تحمیل شده به این ملت نتوانستند حتی یک وجب از خاک کشور ما را جدا کنند، در آینده هم نخواهند توانست تعرضی به این آب و خاک کنند و نظام اسلامی با قدرت از حاکمیت مرزی و منافع جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد.



وی در ادامه برگزاری کنگره ملی سرداران، امیران و شهدای خرمشهر را فرصت مناسبی دانست تا در سی امین سالگرد حماسه فتح خرمشهر بار دیگر اقدامات انجام شده در راستای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس مورد بازبینی قرار گرفته و برای انتقال پیام فداکاریها و جانبازیهای رزمندگان اسلام به نسلهای آینده برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خرمشهر به عنوان نماد مقاومت کشور شناخته شده و لازم است بیش از پیش به این شهر مقدس و مردم فداکار آن خدمات ارائه شود، گفت: تاکنون کارهای عمرانی قابل توجهی در این منطقه انجام شد که هنوز کافی نیست و دولت اهتمام دارد بیش از پیش به مردم این منطقه خدمت رسانی کند.



رحیمی تاکید کرد: دولت مصمم است در ماه های باقیمانده از دولت دهم همه تعهدات خود را در قبال مردم استان خوزستان به ویژه خرمشهر عملی کند و در این راستا وزیر نفت به عنوان وزیر معین دولت مسئولیت یافته است کارها و امور خرمشهر را پیگیری کند.



وی همچنین از ارتقای وام 25 میلیون تومانی دولت در طرح مسکن مهر برای مردم استان خوزستان خبر داد و اظهار کرد: به پاس دلاورمردیهای مردم این استان به ویژه مردم خرمشهر تلاش خواهیم کرد وام 25 میلیون تومانی مسکن مهر که از سوی دولت ارائه می‌شود، برای مردم این استان به 30 میلیون تومان ارتقای یابد.



اولین کنگره ملی امیران و سرداران شهید خرمشهر از اول خرداد ماه تا به امروز در محل نمایشگاه های بین المللی منطقه ویژه اروند در حال برگزاری است.



این همایش به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و به منظور گرامیداشت دلاوری های امیران و سرداران شهید در دفاع مقدس، نکوداشت شهدای خرمشهر همچنین تکریم از خانواده های شهدا برگزار شده است.