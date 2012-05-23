آیین سوگواری شهادت امام هادی(ع) در بقاع متبرکه همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدوند اظهار داشت: آیین سوگواری از دوم خرداد ماه جاری آغاز و تا چهارم این ماه به مدت سه شب در بقعه شاهزاده حسین همدان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: سخنرانی و روضه خوانی سوگواری امام هادی(ع) ویژه برنامه این سه شب است و مداحان و روضه خوانان در این آیین حضور دارند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان اضافه کرد: در روز جمعه پنجم خرداد ماه همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) هیئت یادآوران عاشورا و هیئت های مذهبی همدان با حضور اقشار مختلف مردم با راه اندازی دسته های عزاداری به سمت مصلای نماز جمعه همدان حرکت می کنند.