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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

حجت الاسلام احمدوند:

آیین سوگواری شهادت امام هادی(ع) در بقاع متبرکه همدان برگزار می شود

آیین سوگواری شهادت امام هادی(ع) در بقاع متبرکه همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: آیین سوگواری شهادت امام هادی(ع) در آستان مطهر امامزادگان و بقاع متبرکه استان همدان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدوند اظهار داشت: آیین سوگواری از دوم خرداد ماه جاری آغاز و تا چهارم این ماه به مدت سه شب در بقعه شاهزاده حسین همدان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: سخنرانی و روضه خوانی سوگواری امام هادی(ع) ویژه برنامه این سه شب است و مداحان و روضه خوانان در این آیین حضور دارند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان اضافه کرد: در روز جمعه پنجم خرداد ماه همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) هیئت یادآوران عاشورا و هیئت های مذهبی همدان با حضور اقشار مختلف مردم با راه اندازی دسته های عزاداری به سمت مصلای نماز جمعه همدان حرکت می کنند.

کد مطلب 1610130

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