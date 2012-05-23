دشمن حتی خیال تصرف و تغییر نام وجبی از خاک سرزمین ایران را به ذهن راه ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام استاندار البرز آمده است: سوم خرداد حکایت جاودانه فرزندان و مریدان امام خمینی کبیر (ره) و وارثان و قهرمانان خطه ایران است که با نثار جان خود خیبری دیگر را آفریدند.



این بیانیه می افزاید: مقاومت و پایمردی دلیر مردان و شیرزنان این خطه آنچنان با دشمن متجاوز رو به رو شدند که به آنها این موضوع را فهماند که فتح این خاک نه تنها کار سه روز نیست بلکه آنها هیچگاه در ذهنشان نیز نخواهند توانست یک وجب از این سرزمین را تصرف نمایند .آنها حتی نخواهند توانست نام تکه ای از این سرزمین را به نام دیگری تغییر دهند همچنان که نام خلیج همیشگی فارس بر تارک تمام نقوش این هستی خواهد درخشید.



این پیام آمده است: حس دفاع از دین و آئین و خاک این قطعه از کره کهن خاکی همیشه جزء لاینفک وجود ساکنان این سرزمین است.



در متن پیام عیسی فرهادی سوم خرداد حکایتی جاودانه از شهادت طلبی وارثان و قهرمانان خطه ایران که با نثار جان خود غیر ممکن ها را ممکن ساختند، توصیف شده است.

این پیام ادامه می دهد: نام "خرمشهر" قهرمان؛ همواره تداعی گر تاریخی غرور آفرین است که خاطره آن هیچ گاه از اذهان ملت غیور، رشید و مسلمان ایران اسلامی پاک نخواهد شد.



این متن می افزاید: سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر مقاوم به حق یکی از درخشان ترین برگ های زرین کتاب تاریخ معاصر ایران به شمار می رود.



در پایان پیام استاندار البرز آمده است: بار دیگر با هم عهد می بندیم رسالتی را که از این پیروزی به دست آوردیم به آیندگان منتقل نماییم و تا دنیا دنیاست ایران و ایرانی دراین سرزمین سرافراز وسربلند زندگی نمایند.