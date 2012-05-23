اجلاس ICBC گرگان غنی است/ تعیین محل نشست بعدی تا ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگراولادی ظهر چهارشنبه در جمع اعضای اتاق های بازرگانی افزود: حضور روسای اتاق های بازرگانی مناطق در اجلاس کمرنگ بود وما این گله را به روسای اتاق ها ابلاغ می کنیم.

وی ادامه داد: شرکت های معتبر کشورهای منطقه در این اجلاس حضورداشتند اما گله مندی ما فقط از حضور روسای اتاق ها بود که در این اجلاس کمرنگ بود.

رئیس 13 دوره اجلاس ICBC در گرگان افزود: در این اجلاس چند کارگروه فعالیت کردند تا توانستیم بیانیه اجلاس ونتیجه کار را مشخص کنیم.

وی اظهار داشت: کارگروه توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو، کارگروه همکاری وحل مسائل مختلف بین کشورها، کارگروه امورسرمایه گذاری صنعتی و معدنی وخدمات گردشگری، کارگروه مسائل بانکی ومالی و بیمه و ترانزیت و حمل و نقل همکاری مستمری داشتند تا قطعنامه اجلاس در 16ماده نهایی شد.

وی گفت: ظرف یک ماه آینده ریاست دوره ای و محل اجلاس مشخص می شود و قطعنامه نیز به سه زبان انگلیسی، فارسی و روسی برای اعضای اجلاس ارسال می شود.

عسگراولادی هدف اجلاس را استحکام روابط اقتصادی کشورهای عضو و تسهیلات همکاری بین این کشورها عنوان کرد و گفت:‌ امروز محافل اقتصادی کشور این اجلاس را بسیار مهم قلمداد می کنند و از نتایج آن نیز با اطلاع هستند.