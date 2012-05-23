پرورش نخبگان شیوه مدیریت امام باقر(ع) بود

حجت الاسلام حسن باقری درگفتگو با خبرنگارمهر، اظهارداشت: امام باقر(ع) درفضای آن روزجامعه اسلامی باشیوهای آرام، بسترهایی برای جذب و پرورش نیروهای مخلص مهیا کرده و نخبگان بسیاری را پرورش میدادند.
باقری با تاکید بر ادبیات دعاگونه امام سجاد(ع) که مختص زمان خودشان بود، ادامه داد: ایشان به محض دیدن تغییر صحنه سیاسی و اجتماعی، آن را درک و بر اساس تغییرات پیش آمده بهترین شیوه برخورد را انتخاب میکردند.
باقری ضمن اشاره به انواع کارشکنیها و بحران سازیهای حکومت بنی امیه در مقابل امام پنجم شیعیان اظهارداشت: ایشان در مقابل بحران سازیها دست به یک مدیریت بحران اثربخش میزدند.
استاد مدرسه عالی معصومیه افزود: باوجود اینکه ائمه اطهارهمواره توسط دشمنانشان در بدترین شرایط ارتباط اجتماعی قرارداشتند، اما بازهم از شیوههایی که بتواند تاثیرگذار باشد بهره میبردند.
وی ادامه داد: مدیریت بحران امام باقر(ع) شامل پرداختن دقیق به دستورات الهی ازابعاد مختلف و تربیت فرهیختگان برای مقابله با توطئهها بود و از خروجی آن هم چندصد شاگرد فاضل وعالم حاصل شد.
مدیر گروه فقه و اصول مدرسه عالی معصومیه افزود: چنانچه امروز نیز به کتب مرجع و کتب اربعه مراجعه کنیم، یکی از ائمه که بیشترین گفتوگو و نقل مطالب را دارند امام باقر(ع) هستند.
باقری در ادامه با بیان توجه ویژه امامان معصوم به آموزش عموم مردم گفت: مخاطبان امام را علاوه برشاگردان خاص و نخبگان جامعه، عموم مردم نیز تشکیل میدادند.
وی در این باره اظهارداشت: مخاطبان امام ازحیث سواد و منش و همچنین گرایشات مذهبی شامل افراد گوناگون بودند که این خود باز بودن فضای بحث را در محضرایشان نشان میدهد.
این استاد مدرسه عالی معصومیه با انتقاد ازعملی نشدن سیره ائمه اطهار در جامعه امروز گفت: میتوان بیانات و اعمال معصومین و آثاربه جای مانده ازایشان را به انواع روشهای معناشناسی، نشانهشناسی تحلیل ونتایج ارزشمندی را برای اثربخشی درجامعه به دست آورد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرگروه فقه و اصول مدرسه عالی معصومیه از پروش و تربیت نخبگان عالم به عنوان مهمترین شیوه مدیریت زمان امام باقر(ع) یاد کرد.
حجت الاسلام حسن باقری درگفتگو با خبرنگارمهر، اظهارداشت: امام باقر(ع) درفضای آن روزجامعه اسلامی باشیوهای آرام، بسترهایی برای جذب و پرورش نیروهای مخلص مهیا کرده و نخبگان بسیاری را پرورش میدادند.
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