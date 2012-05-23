نیروگاه بادی در تاکستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور یوسف آرمودلی رئیس سازمان انرژی های نو(سانا) و محسن مبارکی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین کلنگ احداث نیروگاه بادی در خورهشت تاکستان به زمین زده شد.



این نیروگاه سالانه ظرفیت تولید 104 مگاوات برق را دارد که در فاز نخست 52 مگاوات برق را به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد کرد.



نیروگاه بادی خورهشت در زمینی به مساحت 520 هکتار احداث می شود که فاز نخست آن در مدت 18 ماه آماده بهره برداری می شود.



مرحله نخست احداث این نیروگاه شامل اجرای فنداسیون و نصب پایه های نیروگاه است که پس از این مرحله توربین ها در مدت 10 تا 15 روز نصب و کار تولید برق آغاز خواهد شد.



برای اجرای این پروژه دو هزار و400 میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی هزینه پیش بینی شده که با احداث آن برای240 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.