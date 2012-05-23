نمایندگان ایران در روز اول بدون برد ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه دیدارهای روز نخست مسابقات تنیس روی میز تور جهانی چین که در شانگهای جریان دارد، امروز مریم صامت در گروه 14 مقابل "میو هیرانو" از ژاپن با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد. صامت در دیدار نخست نیز مغلوب حریف هنگ‎کنگی شده بود.

درگروه 16 بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز تور جهانی چین نیز پریسا صمدی مقابل نماینده کره جنوبی به نام "هیون لی" متحمل شکست 4 بر یک شد. صمدی نتیجه دیدار اول خود را نیز به ورزشکار آلمانی واگذار کرده بود. محجوبه عمرانی دیگر نماینده بانوان تنیس روی میز ایران در تور جهانی چین است که روز پنجشنبه دومین دیدار خود را برگزار می‎‌کند. عمرانی که در گروه 13 قرار دارد در دیدار اول مقابل پینگ‎پنگ‏باز هنگ کنگ شکست خورد.

در بخش مردان مسابقات تنیس روی میز تور جهانی چین نیز افشین نوروزی در گروه اول مقابل "پارگل" سوئدی متحمل شکست 4 بر یک شد. نوروزی روز پنجشنبه برای برگزاری دومین دیدار به مصاف "جینگ جی لین" از هنگ کنگ می‎رود.

نیما عالمیان و پوریا عمرانی دیگر نمایندگان ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی چین هستند که امروز دیدارهای اول خود را به نمایندگان چین‎تایپه واگذار کردند.عالمیان و عمرانی دیدارهای دوم خود را واگذار می‎کنند. بدین ترتیب

مسابقات تنیس روی میز تور حرفه‌ای چین از امروز چهارشنبه در شانگهای آغاز شده و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

