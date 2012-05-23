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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

یوسف پور اعلام کرد:

آلودگی هوای چهارمحال و بختیاری بحرانی است/ مردم در خانه بمانند

آلودگی هوای چهارمحال و بختیاری بحرانی است/ مردم در خانه بمانند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: آلودگی هوای چهارمحال و بختیاری در حد بحرانی است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوای چهار محال و بختیاری چهار برابر حد مجاز است و بهتر است مردم از بیرون  رفتن غیر ضروری از خانه اجتناب کنند.

وی افزود: آلودگی هوا 570 میکروگرم بر مترمربع است.

وی ادامه ادامه داد: ریزگردهای عربی وارد چهار محال و بختیاری شده و هم اکنون وضعیت آلودگی هوا بسیار بالاست.

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آلودگی از سال گذشته بیشتر است و هم اکنون حالت بحرانی را داریم.

یوسف پور ادامه داد: مردم  امروز از خانه تا حد امکان خارج نشوند و استفاده از ماسک در محیط بیرون از خانه ضروری است.

کد مطلب 1610146

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