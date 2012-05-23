آلودگی هوای چهارمحال و بختیاری بحرانی است/ مردم در خانه بمانند

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوای چهار محال و بختیاری چهار برابر حد مجاز است و بهتر است مردم از بیرون رفتن غیر ضروری از خانه اجتناب کنند.
وی افزود: آلودگی هوا 570 میکروگرم بر مترمربع است.
وی ادامه ادامه داد: ریزگردهای عربی وارد چهار محال و بختیاری شده و هم اکنون وضعیت آلودگی هوا بسیار بالاست.
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: آلودگی از سال گذشته بیشتر است و هم اکنون حالت بحرانی را داریم.
یوسف پور ادامه داد: مردم امروز از خانه تا حد امکان خارج نشوند و استفاده از ماسک در محیط بیرون از خانه ضروری است.
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