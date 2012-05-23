شیوه انتخابات شوراهای شهر باید تغییر کند

سیما نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیاز است که رفته رفته با انجام برخی تغییرات، ساختار شوراهای اسلامی شهر تخصصی تر شود تا این نهاد مردمی از کارایی بیشتری برخوردار باشد.



وی در این خصوص پیشنهاد کرد که انتخاب اعضا به شکل ترکیبی صورت گیرد و کار به گونه ای شود که زمینه و فرصت استفاده از تمامی گرایشهای فکری و تحصیلی به صورت مساوی فراهم شود.

نیک نژاد عنوان کرد: در انتخاباتی که به شکل کنونی برگزار می شود، احتمال این وجود دارد که اکثریت اعضا از یک طیف یا طیفهای موازی انتخاب شوند که از کارایی شورا می کاهد.



وی همچنین در خصوص وظایف و فعالیتهای شورای اسلامی استانها گفت: این شوراها متشکل از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستانهای مختلف استان بوده و کار پیگیری امورآنان را بر عهده دارند.



رئیس شورای اسلامی استان خوزستان گفت: همچنین رسیدگی به مشکلات درونی شوراها، تطبیق مصوبات، بازدیدهای میدانی و نظیر آن از دیگر وظایف و کارکردهای شورای اسلامی استان است.



پیگیری به منظور ساخت تالار جلسات، برگزاری دوره های آموزشی به منظور تفهیم قوانین، برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای کمیته های تطبیق فرمانداریها بخشی از عمده ترین فعالیتهای شورای اسلامی استان خوزستان در ماه های اخیر محسوب می شود.

