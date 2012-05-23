غافلان نظام خوراک تبلیغاتی به دشمن ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردارعلی استاد حسینی ظهر روز چهارشنبه در جمع فرماندهان و پرسنل یگان های نظامی و انتظامی استان سمنان با عنوان اینکه غافلان نظام نباید با حرف های نسنجیده، خوراک تبلیغاتی به دشمن بدهند، تصریح کرد: این حرف های نسنجیده در حالی عنوان شده است که هیچ سندی بر این ادعا وجود ندارد.

استاد حسینی تاکید کرد: هر کسی که مدعی این حرف های نسنجیده و سندی مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات دارد به قوه قضائیه ارائه دهد تا سیه رویی خودشان اثبات شود.

وی افزود: دشمنان، انقلاب و نظام را درک و تحلیل درستی نکرده اند اما در عین حال این افراد با گفته های نسنجیده خود خوراک تبلیغاتی برای دشمن درست می کنند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان افزود: سپاه همیشه و در همه حال در خط ولایت و رهبری حرکت می کند.

وی همچنین با پاسداشت سالروز فتح خرمشهر در سوم خرداد، این روز را یک روز تاریخی و به یادماندنی در سند ملی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

استاد حسینی با اشاره به رشادت رزمندگان در پیروزی عملیات بیت المقدس، گفت: ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) برای خدا قیام کردند و با شعار الله اکبر در آن جهاد الهی به پیروزی رسیدند.

وی افزود: مردم کشورمان در آن زمان با الگوگیری از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، روحی دوباره به اسلام بخشیدند و معارف دینی را در بطن زندگی خود جاری کردند.

همچنین در این مراسم، در حضور فرماندهان و پرسنل یگان های نظامی و انتظامی استان از 89 نفر از وابستگان سپاه استان سمنان تجلیل شد.