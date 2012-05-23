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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

نمایشگاه " گمنامان ماندگار" در علی آبادکتول برپا شد

نمایشگاه " گمنامان ماندگار" در علی آبادکتول برپا شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نمایشگاه بزرگ "گمنامان ماندگار" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه ظهر چهارشنبه به همت حوزه مقاومت بسیج دانشجویی پیروان ولایت و همکاری دفتر فرهنگ اسلامی واحد علی آباد کتول برپا شد.

این نمایشگاه، همزمان با سالروز عملیات بیت المقدس و آزادی غرور آفرین خرمشهر ، نمایشگاه " گمنامان ماندگار " در کنار مزار شهدای گمنام دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول آغاز شده است.

در این نمایشگاه غرفه هایی از شهدای هسته ای ، مهدویت ، شیطان پرستی ، جنگ نرم ، عملیات بیت المقدس و تاریخچه حجاب در ایران بعد از اسلام و قبل از اسلام در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

نمایشگاه مذکور از سوم تا دهم خردادماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
کد مطلب 1610150

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