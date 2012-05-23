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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

250 مقاله به همایش ملی شخصیت و زندگی نوین در سنندج ارسال شد

250 مقاله به همایش ملی شخصیت و زندگی نوین در سنندج ارسال شد

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر همایش ملی شخصیت و زندگی نوین گفت: 250 مقاله از سراسر کشور به این همایش ملی در سنندج ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه احمدیان ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین سنندج که به همت دانشگاه آزاد اسلامی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: از 250 مقاله ارسالی 154 مقاله از 36 دانشگاه ملی، 50 مقاله از 23 دانشگاه آزاد اسلامی، دو مقاله از کشورهای ترکیه و امارات و 37 مقاله از آموزش و پرورش استانها به دبیرخانه ارسال شده است.

وی با اشاره به استقبال بی سابقه در راستای ارسال مقالات به این همایش افزود: بر اساس جنسیت 154 مقاله از مردان و 96 مقاله در بخش خانم ها ارسال شد که با توجه به این آمار شاهد رشد مقالات بانوان در این بخش بودیم.

دبیرهمایش ملی شخصیت و زندگی نوین ادامه داد: از مجموع 250 مقاله ارسالی 171 مقاله توسط داوران همایش تائید شد که از این تعداد 34 مقاله به صورت سخنرانی و 137 مقاله به صورت پوستر در همایش صبح و بعد از ظهر امروز ارائه می شود.

احمدیان با بیان این مطلب که استفاده از سامانه پژوهشی یکی از توانمندی های این همایش بوده است، یادآر شد: فرایند فراخوان، ثبت نام، دریافت مقالات و ثبت نام نهایی به وسیله سامانه پژوهشی صورت گرفت که این امر عامل تسریع در کارها و بالا بردن دقت در پذیرش مقالات شد.

وی ادامه داد: تعین نقش ویژگی های شخصیتی در زندگی روزمره، تبین پایه های اصلی زیستن و محیطی شخصیت و همچنین شناسایی ابعاد شخصیت در ارتباطات اجتماعی از جمله مهمترین اهداف این همایش است.

دبیر همایش ملی شخصیت و زندگی نوین گفت: محورهای اصلی این همایش شامل شخصیت و عملکرد شغلی، شخصیت و سلامت جسم و روان، شخصیت و جلوه های هنری، شخصیت و روابط زناشویی، شخصیت و رفتارهای پر خطر، پایه های زیستی و ژنتیکی شخصیت و سایر زمینه های مرتبط است.

این همایش با مشارکت سازمان روانشناسی و مشاوره و انجمن مشاوره ایران و با حضور رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، رئیس انجمن مشاوره ایران، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه صلاح الدین کردستان عراق به همت دانشگاه آزاد سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1610153

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