ساخت اولین ابرخودرو سبز/ تلویزیون هایی با صفحه شیشه ای

انجام تماسهای تلفنی در محیطهای پرصدا

به گزارش خبرنگار مهر، تلفن هوشمندی که با استفاده از آن هیچ وقت در محیطهای پر سروصدا با مشکل مواجه نمی شوید طراحی شد که به وسیله این تلفن صدای فردی را که با وی درحال گفتگوی تلفنی هستید از طریق صفحه لرزان تلفن می شنوید.

سیستم "دریافت صدای هوشمند" این تلفن که توسط شرکت Kyocera and KDDI طراحی شده از فناوری پیزوالکتریسیته برای ایجاد لرزش در صفحه نمایش استفاده کرده است. این فناوری موجب می شود که وقتی تلفن را به گوش خود چسبانده اید، صدا از طریق بافت صورت منعکس شود و تماسهای تلفنی در محیطهای پرسر و صدا به سادگی انجام شود. این تلفن هوشمند همچنین از قابلیت کمک به افرادی که از نظر شنوایی دچار مشکل هستند نیز برخوردار است، اما درحالی که رسانایی بافتی می تواند یک مشکل تماسهای تلفنی را حل کند، بعید به نظر می رسد که هنگام پخش موسیقی این لرزش قطع شود.

صفحه‌ شیشه ای با آخرین فناوری نمایشی

نسل آینده تلویزیونها می‌توانند صفحات شفافی و بسیار باریکتر از تلویزیونهای کنونی باشد که وقتی آن را خاموش می‌کنید دیوار را از پشت آن مشاهده خواهید کرد.

فناوری تی او ال ایی دی (TOLED) در حال حاضر نیز وجود دارد اما هنوز به قدر کافی پیشرفت نکرده و تولید صفحات نمایشی با این ابعاد هنوز امکان پذیر نشده است. تکنولوژی صفحات شفاف پیش از این هم وجود داشته اما تولید صفحاتی با این ابعاد تاکنون میسر نشده است. این طراحی مفهومی دارای فناوری است که می توان آن را به صورت عمودی و افقی مورد استفاده قرار داد.

این تلویزیون به عنوان اولین تلویزیون در نوع خود دارای فناوریهای مبتکرانه ای است که LCD های کنونی را به آخرین فناوری نمایشی TOLED تبدیل کرده است. این امر موجب شده تا بتوانید تصاویر متحرک غیر شفاف و تولید رنگ غنی و همچنین کنتراست کامل از سیاه کامل تا سفید کامل داشته باشید.

تصاویری از نخستین کوسه گیاهخوار

کوسه ای در مرکز ملی زندگی دریایی بیرمنگهام پس از یک عمل جراحی دشوار خارج از آب به نخستین کوسه گیاهخوار دنیا تبدیل شده است.

فلورانس کوسه پرستار 182 سانتیمتری است که به عنوان یک حیوان گوشتخوار زندگی خود را آغاز کرد اما در سال 2009 به دنبال یک عمل جراحی برای بیرون آوردن قلاب ماهیگیری از آرواره های خود از گوشتخواری دست کشید و گیاهخوار شد.

از آن زمان به بعد فردی که مسئولیت رسیدگی و نگهداری وی را برعهده دارد باید به هر روشی که شده پروتئین لازم را برای رژیم غذایی فلورانس فراهم کند که در آن میان می توان به پنهان کردن تکه های گوشت ماهی داخل کرفس و تغذیه وی با خیارهایی که داخل آنها با گوشت ماهی پر شده اشاره کرد.

تصاویر کفشهای ویژه مبتلایان آلزایمر

استفاده از فناوری سیستم موقعیت یاب جهانی در تولید کفش می‌تواند به مبتلایان آلزایمر و افرادی که از آنها مراقبت می‌کنند این اطمینان را بدهد که هرکجا که بروند محل قرارگیری آنها روی نقشه مشخص است.

کفشهای هوشمند مجهز به موقعیت یاب جهانی دربرگیرنده یک گیرنده موقعیت یاب جهانی و یک سیم کارت برای ارسال موقعیت کفشها است که به یافتن مبتلایان به آلزایمر کمک می کند. در بریتانیا تعداد افراد مبتلا به آلزایمر 800 هزار نفر است و پیش بینی شده که این تعداد ظرف یک دهه آینده از مرز یک میلیون نفر نیز تجاوز کند از این رو آئترکس به عنوان تولید کننده این کفشها اظهار داشته که از این فناوری می تواند برای افزایش حمایتهای از بیماران مبتلا به آلزایمر بهره بگیرد.

فرستنده رادیویی در پاشنه راست کفش کار گذاشته شده که می تواند محل دقیق کاربر را نشان دهد و اطلاعات را با فاصله های مشخص به ایستگاه مرکز تعیین شده ارسال کند. اگر کاربر از یک منطقه مشخص عبور کند، فردی که کنترل را برعهده دارد می تواند موقعیت را مشخص کند و محل دقیق کاربر را تشخیص دهد؛ اگر هم کاربر سرگردان شود فردی که مسئولیت نگهداری وی را برعهده دارد هشداری روی تلفن همراه و رایانه خود دریافت می کند که موقعیت دقیق کاربر را نشان می دهد.

اگر کاربر از یک منطقه مشخص عبور کند، فردی که کنترل را برعهده دارد می تواند موقعیت را مشخص کند و محل دقیق کاربر را تشخیص دهد؛ اگر هم کاربر سرگردان شود فردی که مسئولیت نگهداری وی را برعهده دارد هشداری روی تلفن همراه و رایانه خود دریافت می کند که موقعیت دقیق کاربر را نشان می دهد.

تصاویری از یک ابرخودروی سبز

ابرخودروها همواره به مصرف شدید بنزین شهرت دارند، اما یک شرکت اتومبیل سازی آلمانی ابرخودرویی ارائه کرده که به رغم داشتن سرعت 323 کیلومتری مصرف سوخت اقتصادی داشته و از آن به عنوان ابرخودرو دوستدار محیط زیست (سبز) تعیبر شده است.

شرکت خودروسازی پورشه که به تولید خودروهای بسیار لوکس و مجلل شهرت دارد اتومبیل جدیدی را عنوان Porsche 918 Spyder تولید کرد که مصرف بنزین آن حتی از سبزترین اتومبیلها چون تویوتا پریوس نیز اقتصادی تر است. این اتومبیل در هر کیلومتر 33.1 لیتر مصرف بنزین دارد، درحالی که برای مثال فورد فیستا 33.5 لیتر در هر کیلومتر بنزین مصرف می کند.

تصاویر چشم‌بندی که رویاها را کنترل می‌کند

دو محقق نیویورکی اقدام به ساخت یک چشم بند خواب کرده اند که با استفاده از آن می توانید رویاهایی شفاف و قابل کنترل داشته باشید.

این چشم بند خواب با نام "ریمی" شبیه چشم بند خواب است اما دارای یک دستگاه ارتقا دهنده ویژه حرکت سریع چشم (REM) است که قرار است به فرد کمک کند که رویاهای شفافی ببیند چرا که مغز در حال رویادیدن در حالت هوشیاری به سر می برد. هدف از تولید این محصول این است که افراد رویاهای انتخابی داشته باشند و بتوانند افرادی که در خواب ملاقات می کنند را انتخاب کنند.

اختراع این چشم بند تداعی کننده فیلم " تلقین" ساخته کریستوفر نولان با بازی دی کاپریو است که در آن گروهی از جاسوسها وارد رویای مردی می شوند تا ایده ای را در ناخودآگاه وی وارد کنند. کارگردان این فیلم اظهار داشته است که این ایده 10 سال پیش به ذهن وی رسیده است. ایده این چشم بند ساده است، شما در خواب درحال انجام یک بازی بی نقص گلف هستید و در دور دستها نورهای قرمز رنگی را درحال درخشش می بینید. از آنجا که این الگو در یک توالی خاص قرار دارد، کسی که خوابیده متوجه می شود درحال رویا دیدن است.

ساخت پستانک فعال کننده لالایی برای نوزادان نارس

یکی از هزاران مشکلی که نوزادان نارس باید برآن غلبه کنند چگونگی شیرخوردن است، یکی از محققان دانشگاه ایالتی فلوریدا برای حل این مشکل و مرخص کردن زودتر نوزادان نارس از بیمارستان ابزاری طراحی کرده که بر این مشکل غلبه کند.

جین استندلی استاد موسیقی درمانی دانشگاه فلوریدا اظهار داشت: نوزادان نارس برخلاف سایر نوزادان هنگام تولد دچار ناتوانی عصب شناختی هستند و نمی توانند به درستی از شیر تغذیر کرده، تنفس کنند و شیر خود را فروبدهند. هرچقدر زمان یادگیری این مهارت ضروری برای آنها به طول بیانجامد، فرآیند رشد آنها کندتر می شود.

نوآوری استندلی و ساخت یک ابزاری که از آن به عنوان " پستانک فعال کننده لالایی" یاد می کند با استفاده از یک پستانک متصل به سیم و بلندگویی که یک لالایی آرام پخش می کند، وقتی نوزاد به درستی آن را حرکت خوردن شیر را انجام می دهد لالایی را می شنود و ترغیب می شود که این حرکت را ادامه دهد تا اطمینان حاصل کند که لالایی ادامه می یابد. یک سیستم مبدل فشار براساس الگوریتمهای حس کردن، کنترل و بازخورد در این وسیله تعبیه شده تا این دستگاه بتواند تنظیمات خود را با هر نوزاد منطبق کرده و بازخورد پخش لالایی را برای وی فراهم کند.