اکوادور از حقوق هسته ای ایران حمایت می کند/ در سفر به ایران احساس آرامش می کنم

ریکاردو پاتینیو ، وزیر امور خارجه ،تجارت و مهاجرت اکوادرپس از دیدار ببا وزیر امور خارجه کشورمان ضمن ابراز خرسندی ازسفر محمود احمدی نژاد به اکوادر گفت: این بار دومی است که به ایران سفر می کنم و هربار نیز احساس راحتی بیشتری می کنم.

وی با تأکید بر این امر که می تواند روح صلح آمیز ملت ایران را احساس کند، اظهار داشت: روح مردم ایران با تمام غرض های آژانس های تبلیغاتی متفاوت است. آنها می خواهند ملت ایران را به عنوان ملتی مهاجم نشان دهند، اما هر کسی که در اینجا باشد میفهمد که مردم رفتار صلح آمیزی دارند.

پاتینیو با بیان اینکه روابط با جمهوری اسلامی ایران را به عنوان روابط راهبردی قلمداد می کنیم، خاطرنشان کرد: باید پروژه هایی که میان دو کشور وجود دارند را هر چه سریعتر مشخص کنیم و خوشحالم که گفتگوهای صبح امروز باعث پیشرفت شد و امیدواریم بعد از ظهر نیز پروژه های روابط تجاری و تولید با اعتبارهای اختصاص یافته به ویژه در زمینه مشتقات نفتی معلوم شود.

وزیر امور خارجه اکوادور درباره استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای نیز گفت: اکوادور از تصمیم مستقل کشورها برای گسترش برنامه های هسته ای صلح آمیز حمایت می کند.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز حمایت خود را به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از این تلاش ایران برای توسعه انرژی صلح آمیز هسته ای اعلام کردیم . تمام کشورهای دنیا می و حق دارند برنامه های هسته ای خود را توسعه دهند و اکوادور از این حق حمایت می کند.

وزیر خارجه اکوادور همچنین در پاسخ به سئوالی درباره گسترش روابط اقتصادی با ایران گفت: به این روند بسیار خوش بین هستم. برخی از مشکلات وجود دارد که در مسیر خودشان حل می شوند . موافقت نامه ها در مسیر خود پیش می روند و قابل اجرا شدن هستند.