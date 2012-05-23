به گزارش خبرنگار مهر، پارک شهید چمران کرج با وسعت 35 هکتار یکی از پارکهای قدیمی این شهر و بزرگترین پارک داخل شهر کرج است که سالها محل دور هم جمع شدن ها و تفریح دسته جمعی خانواده ها بوده است.

اما چند سالی است که با عدم اقبال عمومی در استفاده از فضای بسیار بزرگ این پارک، نه تنها از رونق آن کاسته شده و فضای مناسبی برای جمع شدن خانواده ها نیست، بلکه این پارک به یکی از مراکز تجمع اراذل اوباش و معتادان و افراد خیابانی و کارتن خواب و زورگیر بدل شده است.

این پارک به رغم وجود پتانسیلهای طبیعی نظیر همجواری با رودخانه کرج، درختان سرو سر به فلک کشیده و اقاقیا و زبان گنجشک، نهرهای روان، سالن سینما تئاتر، دیوار مرگ (موتورسواری روی دیوار)،‌سینما چند بعدی، وسایل بازی و فضای سبز گسترده امروز مقصد تفریح خانواده های کرج به شمار نمی رود و این افراد اغلب نا امنی را مشکل اصلی این پارک عنوان می کنند.

همچنین در مقایسه با سایر بوستان های شهر نیز گذری بر بخشی از این پارک بزرگ نشان از فرسودگی و عدم رسیدگی کافی برای نشاط بخشی به آن دارد.

تاریکی شبها و نبود نورپردازی مناسب عامل دیگری در غیر قابل استفاده بودن این پارک در شبهاست.

کمبود و فرسودگی سرویسهای بهداشتی پارک، تجمع زباله در حریم رودخانه، چاله های متعدد، بلوکهای سیمانی سرگردان در میانه راه و تابلوهای راهنمای رنگ و رو رفته به همراه کیوسکهای اطلاعات خالی از دیگر مسائل و مشکلات این پارک است.

همچنین با بی رونقی در این پارک، ارائه خدمات رفاهی همچون رستوران ها و سایر خدمات مورد نیاز مردم نیز با کیفیت بسیار پایینی همراه است، حال آنکه در صورت رونق گرفتن دوباره پارک با ایجاد رستوران ها و مراکز عرضه خوراکی بهداشتی می توان علاه بر اشتغالزایی به تامین نیازهای مردم نیز کمک کرد.

اما با همه این موارد سال گذشته مدیریت شهری پس از انتشار گزارش نا امنی در بزرگترین پارک شهر از سوی خبرگزاری مهر با تصویب اعتباری اقدام به بازسازی و نوسازی این پارک کرد.

هم اکنون قراراست با صرف اعتباراتی چهره کلی این پارک بزرگ شهر دگدگون شده و به فضایی با نشاط برای اوقاف فراغت خانواده های کرجی تبدیل شود.

شهردار کرج از روند اجرای پروژه بازسازی شهید چمران بازدید کرد

سید علی آقازاده شهردار کرج به همراه عباس زارع مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز، با حضور در محل پارک شهید چمران از روند اجرای پروژه بازسازی این پارک بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج در این بازدید با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه بهسازی پارک شهید چمران به شهردار، اظهار داشت: طی هماهنگی های به عمل آمده عملیات بهسازی این پارک از سال گذشته در کلانشهر کرج آغاز شد.





عباس زارع افزود: با آغاز پروژه مذکور، سال گذشته اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای انجام مراحل اولیه اختصاص یافت و طبق برنامه ریزی نیز در سال جاری یک میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه اختصاص می یابد. عباس زارع افزود: با آغاز پروژه مذکور، سال گذشته اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای انجام مراحل اولیه اختصاص یافت و طبق برنامه ریزی نیز در سال جاری یک میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه اختصاص می یابد.



این مسئول عنوان کرد: با اجرای بخشهای مختلف این پروژه، هم اکنون بخشی از آن به اتمام رسیده و فاز اول پروژه بهسازی پارک شهید چمران شهریورماه سال جاری افتتاح و بهره برداری خواهد شد.



وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه بهسازی پارک شهید چمران دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است که امید می رود عملیات اجرایی آن هرچه سریعتر به اتمام رسد.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای شهر و دستور شهردار کرج عملیات احیا و بازسازی پارک شهید چمران در قالب پروژه های مختلف در حال اجرا است.

دومین پارک بانوان احداث می شود



زارع اظهار داشت: بهسازی باغ گلها و احداث سالن نمایشگاهی، احداث دومین پارک ویژه بانوان باغ ریحان، تکمیل برق رسانی و تقویت سیستم روشنایی، بازسازی معابر خیابانها و فضاهای قسمت شمالی پارک، احداث مجموعه ورزشی فوتبال والیبال بسکتبال تنیس مینی گلف و ...،‌ احداث سالن ورزشی چند منظوره، نصب و راه اندازی سیستم های صوتی و طراحی و اجرای مجدد ورودی های پارک و چندین پروژه دیگر هم اکنون در حال اجرا است.